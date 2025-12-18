Detenido en La Carolina (Jaén) un camionero tras intervenirle 100 kilos de marihuana oculta en la mercancía

Imagen de los agentes con la marihuana intervenida en el camión - GUARDIA CIVIL

JAÉN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la A-4, a su paso por La Carolina (Jaén), a un camionero, vecino de Córdoba, al que se le ha intervenido 100 kilos de marihuana oculta entre la mercancía que transportaba. Se le ha imputado inicialmente un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La actuación tuvo lugar durante una inspección rutinaria de transporte a un camión que, a priori, transportaba mercancías perecederas. Tras comprobar la documentación, los agentes se dispusieron a realizar una rápida inspección visual de la carga, comprobando que la mercancía correspondía con lo referenciado en la carta de porte.

No obstante, los agentes observaron en varias cajas que contenían patatas, bolsas de plástico en su parte inferior, lo cual levantó las sospechas. Después de desembalar uno de los palés y tras abrir varias de las cajas, los agentes comprobaron que, en muchas de ellas, ocultas bajo las patatas, había bolsas de plástico transparentes, que contenían cogollos de marihuana.

Tras inspeccionar toda la carga, además del vehículo, la Guardia Civil intervino un total de 100 bolsas de un kilo de marihuana prensada y envasada al vacío.