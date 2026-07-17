Catorce detenidos en Granada, Málaga y Almería por cultivar marihuana para su posterior traslado y venta en Europa

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MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han conseguido desarticular una organización criminal dedicada, presuntamente, al cultivo de marihuana y su posterior distribución a diferentes países de la Unión Europea. La investigación ha culminado con la detención de 14 personas, en Granada (siete), Málaga (seis) y Almería (una), de los cuales la autoridad judicial dictaminó el ingreso en prisión de siete, entre los que se encuentran los principales responsables.

Además, en el marco de la operación se han practicado 19 entradas y registros en Granada (13), en las localidades malagueñas de Benalmádena (tres) y Fuengirola (una), y Almería (dos). De igual modo, se ha llevado a cabo el desmantelamiento integral de las instalaciones utilizadas para el cultivo, procesamiento y envasado de la droga.

La investigación comenzó en septiembre de 2025 cuando los agentes identificaron la estructura de la organización y documentaron el método empleado, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

El dinero obtenido con la actividad delictiva era ocultado en la localidad granadina de Baza, mientras que la marihuana era cultivada en Granada y Almería y almacenada en naves industriales y viviendas utilizadas por los investigados.

Posteriormente era transportada hasta Málaga en camiones y bajo fuertes medidas de seguridad, empleando vehículos lanzadera y armas prohibidas para dificultar la acción policial.

Tras las pesquisas desarrolladas por los investigadores se permitió localizar una vivienda en Fuengirola utilizada como guardería de la droga. Allí la sustancia era envasada, embalada en cajas y preparada para su envío a distintos países europeos, principalmente Alemania y Grecia, donde el elevado precio de venta multiplicaba los beneficios obtenidos por cada envío.

INTERCEPTADO EL PRINCIPAL LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN

La operación comenzó el pasado mes de abril, cuando los investigadores interceptaron al principal líder junto a otros dos integrantes, abandonando la guardería tras preparar un envío compuesto por 36 kilogramos de marihuana para transportar sustancia estupefaciente.

Esta actuación permitió confirmar el funcionamiento de la organización y reforzar las pruebas obtenidas durante la investigación. Finalmente, la explotación operativa se llevó a cabo a últimos de junio, desarrollándose de forma simultánea en las provincias de Málaga, Granada y Almería.

118 KILOS DE MARIHUANA Y CINCO ARMAS PROHIBIDAS

Así, se estableció un dispositivo que culminó con la intervención de un total de 118 kilos de marihuana y cinco kilos de hachís. En la Costa del Sol se detuvo a seis personas y se practicaron cuatro entradas y registros, tres en Benalmádena y una en Fuengirola, en los que se intervinieron, armas prohibidas tales como una defensa extensible, dos puños americanos y una pistola de spray de pimienta.

Además había un detector de balizas GPS, cerca de 10.000 euros y diversos útiles para el envase y empaquetado de la sustancia estupefaciente.

En la provincia de Granada se realizaron 13 entradas y registros, con el resultado de siete detenidos, la intervención de ocho vehículos, casi 10.000 euros, diversos dispositivos GPS e inhibidores de señal, envasadoras y prensas para la preparación de la droga, más de 200 terminales móviles, un dron y una táser.

En Almería se practicaron dos entradas y registros, en los que fue detenida una persona, se intervinieron dos vehículos, aproximadamente unos 1.200 euros, útiles destinados al cultivo de esta sustancia y 186 bombonas de gas butano.

Finalmente los 14 detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, ingresando siete en prisión, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.