Intervenidos 1.600 kilos de hachís en una embarcación en la ría de Huelva con cinco detenidos

Intervenidos 1.600 kilos de hachís en una embarcación en la ría de Huelva.
Intervenidos 1.600 kilos de hachís en una embarcación en la ría de Huelva. - AGENCIA TRIBUTARIA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 13 julio 2026 10:13
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HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han intervenido 1.600 kilos de hachís en una embarcación de diez metros de eslora en la ría de Huelva y han detenido a cinco personas por un presunto delito contra la salud pública.

Según informa la Agencia Tributaria en nota de prensa, la operación se ha llevado a cabo tras tenerse conocimiento de la posible entrada de droga a la costa de Huelva. Una vez que los investigadores detectaron la embarcación que podría estar transportando las sustancias estupefacientes, procedieron a su inspección.

En ella se hallaron 41 fardos de resina de cannabis (hachís) y seis petacas de 25 litros de combustible. En ese momento, los agentes procedieron a la detención de cinco personas, que han sido trasladados a dependencias policiales, y a la incautación de la embarcación donde se transportaba la droga.

Los detenidos serán puestos a disposición judicial, junto a la droga intervenida y la embarcación incautada. En la operación han intervenido Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Huelva y el Edoa de Huelva, el Centro Regional De Análisis e Inteligencia Contra El Narcotráfico (CRAIN) de la IV Zona, Servicio Marítimo Provincial De Huelva (Smp) y la Central Operativa De Servicios Huelva (Cos) de Guardia Civil.

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