Intervenidos 1.600 kilos de hachís en una embarcación en la ría de Huelva con cinco detenidos

Intervenidos 1.600 kilos de hachís en una embarcación en la ría de Huelva. - AGENCIA TRIBUTARIA

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han intervenido 1.600 kilos de hachís en una embarcación de diez metros de eslora en la ría de Huelva y han detenido a cinco personas por un presunto delito contra la salud pública.

Según informa la Agencia Tributaria en nota de prensa, la operación se ha llevado a cabo tras tenerse conocimiento de la posible entrada de droga a la costa de Huelva. Una vez que los investigadores detectaron la embarcación que podría estar transportando las sustancias estupefacientes, procedieron a su inspección.

En ella se hallaron 41 fardos de resina de cannabis (hachís) y seis petacas de 25 litros de combustible. En ese momento, los agentes procedieron a la detención de cinco personas, que han sido trasladados a dependencias policiales, y a la incautación de la embarcación donde se transportaba la droga.

Los detenidos serán puestos a disposición judicial, junto a la droga intervenida y la embarcación incautada. En la operación han intervenido Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Huelva y el Edoa de Huelva, el Centro Regional De Análisis e Inteligencia Contra El Narcotráfico (CRAIN) de la IV Zona, Servicio Marítimo Provincial De Huelva (Smp) y la Central Operativa De Servicios Huelva (Cos) de Guardia Civil.