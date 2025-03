Catorce proyectos de documental se presentarán en Mercadoc.0, la nueva sección de MAFIZ

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercadoc.0, la nueva sección de MAFIZ, el área de industria del Festival de Málaga, se celebrará entre el 18 y el 21 de marzo. Se han seleccionado un total de catorce proyectos de documental, seis iberoamericanos y ocho españoles, entre los que se incluyen dos de Zona Málaga y un tercero de la Región de Murcia, protagonista de Territorios.

Los cineastas al frente de los proyectos tendrán la oportunidad de presentarlos ante una audiencia de profesionales y representantes de medios periodísticos, plataformas y cadenas de televisión, han indicado desde el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

Además, se ha diseñado un programa de formación que incidirá en aspectos creativos y financieros para acompañar a los cineastas en el proceso de generar proyectos de documental viables, de calidad y con posibilidades de internacionalización.

Consistirá en un seminario sobre audiencias a cargo de Mauricio Cabrera, asesor en estrategia de negocios y contenidos, y dos case studies cuyo contenido se anunciará próximamente, abiertos a proyectistas y acreditados.

La selección ha corrido a cargo Annabelle Aramburu, coordinadora de MAFIZ, Leonardo Ordóñez, gerente general de la Fundación Santiago Creativo, y Walter Tiepelmann, director de industria de Fidba y productor. En el proceso se han tenido en cuenta las estrategias de sostenibilidad de los proyectos ya que Mercadoc.0 también tiene como objetivo promover iniciativas que incorporen prácticas responsables desde la fase de desarrollo.

En cuanto a los proyectos españoles están 'Construyendo un Totalitarismo: Desmontando la Democracia en Venezuela/Building a Totalitarism': Dismantling Democracy in Venezuela, de Luken Ignacio Quintana Márquez. Producción: Hacha y Machete.

También 'Ellos hablan/They speak', de Lydia Cacho. Producción: Agudezavisual; 'Esencia/Essence', de Pedro Peira. Producción: Festimania Pictures; 'La maleta de Alex/Alex's Suitcase', de Alejandro Cortés Calahorra. Producción: Larrua Creaciones; y 'No Consent/No Consent', de Montse Bover Rabionet. Producción: La Kaseta.

El proyecto de la Región de Murcia es 'Guerreras por la Amazonía/ Women warrior for the Amazon', de Ángel Hernández Hernández. Asimismo, los proyectos de Zona Málaga son 'Juantxu', de Manuel Jiménez Núñez y Andoni Famoso. Producción: Yolaperdono; y 'Sangre, Sudor y Alegría/ Blood, Sweat and Joy', de Rodolfo Montero de Palacio. Producción: Palamont Pictures.

Por otro lado, en relación con los proyectos iberoamericanos están 'Antonio Gala', de María Onis. (Argentina); 'El Último Relato/The Untold Story', de Isabella Breton Bonilla. (República Dominicana); 'Detrás de la taza/Beyond the cup', de Alex Noppel Briseño. Producción: Brucken Films. (México); 'Intimidad robada/Stolen intimacy', de Sebastián Carreras, Producción: Cactus Cine. (Argentina); 'Puede ser el último invierno/It could be the last winter', de Álvaro Gauna y Fabiola Flores, Producción: Viraje Films. (Chile); 'Serial/Serial', de Brenda Barroero, Producción: Pura Vida TV. (Argentina).

Adicionalmente, los proyectos seleccionados pasan a formar parte de un catálogo internacional de promoción que MAFIZ ha creado para promover los contenidos y los equipos profesionales, a fin de facilitar la búsqueda de financiación y dar a conocer los nuevos contenidos a los agentes de la industria y audiencias interesadas en el cine iberoamericano.

El Festival de Málaga y Culturia han creado Mercadoc.0, una iniciativa cuyo objetivo es fomentar el desarrollo artístico, financiero y de innovación de proyectos de documental iberoamericanos así como identificar oportunidades en áreas como producción, distribución y nuevos modelos de negocio internacionales.

El evento posiciona al certamen como punto de encuentro estratégico para la industria del documental iberoamericana y reunirá a destacados profesionales del sector junto a agentes como medios periodísticos, plataformas y cadenas de televisión. Mercadoc.0 cuenta con la financiación del Ministerio de Cultura y la Unión Europea-Next Generation