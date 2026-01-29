CCOO alerta de "la destrucción de empleo en Málaga capital en pleno julio pese al récord de turistas" en 2025

Archivo - Turista visitando la ciudad en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado este jueves de "la destrucción de empleo en Málaga capital en pleno julio pese al récord de turistas en 2025" y ha advertido de "la "paradoja del éxito".

En concreto, han explicado en un comunicado que el análisis de cierre del año turístico 2025 elaborado por CCOO Servicios Málaga arroja un dato "inquietante" que "había pasado desapercibido en las grandes cifras macroeconómicas": "Los hoteles de Málaga capital a pesar de que las plazas hoteleras han crecido por la nueva creación de hoteles, en los meses de mayor ocupación, como julio, y en el mes de enero, las plantillas se han visto mermadas", han advertido.

El secretario general de CCOO Servicios Málaga, Antonio Cabello, ha incidido en que "es incomprensible que, con la ciudad desbordada de turistas en julio, hubiera menos camareras de piso y recepcionistas contratados que en 2024. Esto afecta a la salud laboral de las plantillas por la sobrecarga de trabajo, lo que finalmente se traduce en mayor número de bajas laborales provocadas por la gestión de las empresas que incrementan los datos de absentismo".

Ha añadido, al respecto, que los datos revelan que Málaga capital ha entrado en un modelo de "volumen sin valor con menos plantilla". "Aunque ha sido el destino que más ha crecido en visitantes (+13,5% anual), es el único que ha visto caer su rentabilidad (RevPar -4,8%), y que con menos plantilla se da un servicio menos excelente y alejado del modelo de calidad que siempre ha definido la Costa del Sol", ha detallado.

"Los empresarios de la capital han apostado por un modelo encarecido y un servicio low-cost encubierto que contrasta con la buena salud del resto de la provincia y de España, donde la subida de beneficios sí ha repercutido en la creación de empleo neto", ha concluido.

Por ello, CCOO ha exigido una reunión de la mesa de turismo "con carácter urgente para abordar las cargas de trabajo en la capital, que se han disparado al atender a un 13% más de clientes con plantillas menguantes en momentos puntuales". "El modelo turístico de Málaga capital no tiene el respaldo de los datos, no sigue la tendencia del resto de la provincia y se distancia del modelo de turismo de calidad que defendemos desde CCOO", han concluido.