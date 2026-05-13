CCOO Málaga afea el "grave retroceso" del sistema de dependencia ante el incumplimiento "sistemático" de plazos legales

La secretaria de políticas sociales de CCOO de Andalucía, Inmaculada Allende, y la secretaria de políticas sociales de CCOO de Málaga, Trinidad Salcedo. - CCOO MÁLAGA

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha presentado el balance anual sobre el estado de la dependencia en el que ha evidenciado el "grave retroceso" en los derechos de las personas usuarias y la "precariedad" de las plantillas. El sindicato ha alertado de que la gestión de la Junta de Andalucía "incumple sistemáticamente" los plazos legales, situando el tiempo medio de espera en 464 días.

Tal y como ha emitido el sindicato en una nota, la secretaria de Políticas Sociales de CCOO Andalucía, Inmaculada Allende, ha señalado que la administración autonómica "ha puesto la máquina a trabajar" para sacar resoluciones "de manera masiva", pero "sin que se traduzcan en servicios reales". Según el informe, un total de 13.095 personas en la comunidad cuentan con un plan de atención resuelto, "pero siguen esperando que la prestación se haga efectiva".

Al hilo, Allende ha recriminado que el Gobierno andaluz oculta a miles de personas al no contabilizar en las estadísticas oficiales las solicitudes de revisión de grado, que representan entre el 20 por ciento y el 30 por ciento de las altas nuevas. Asimismo, ha destacado que "durante el 2025 un total de 10.161 personas con derecho reconocido fallecieron en Andalucía sin recibir la atención a la dependencia".

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Málaga, Trinidad Salcedo, ha concretado que la provincia soporta una quinta parte de las solicitudes totales de Andalucía. Salcedo ha concretado que en solo dos meses de 2026 la lista de espera malagueña ha aumentado en 1.851 personas, reflejando una "desatención creciente" hacia los 33.898 solicitantes mayores de 80 años registrados en la provincia.

En cuanto a las infraestructuras, CCOO ha calificado de "lamentable" la situación de las plazas residenciales públicas, cuya cobertura "apenas alcanza el 2,4 por ciento frente al cinco por ciento recomendado". Esta circunstancia ha provocado que el 86,1 por ciento de las residencias sean privadas, con costes que alcanzan los 3.700 euros mensuales, cifra que duplica la pensión media malagueña situada en 1.247 euros.

Respecto a las condiciones laborales, la organización sindical ha alertado sobre la "alta siniestralidad en un sector altamente feminizado" que ha registrado 3.591 accidentes con baja en el último ejercicio. Salcedo ha exigido la "aplicación rigurosa" de la ley de prevención de riesgos laborales y la creación de un observatorio de agresiones para proteger a las trabajadoras que acuden a los domicilios.

CCOO ha reclamado un cambio de modelo que recupere la gestión pública y garantice la dignidad tanto de las personas dependientes como de las profesionales. El sindicato ha instado a la Junta de Andalucía a incrementar las ratios de personal y a revisar el copago "para evitar que el sistema de cuidados siga recayendo de manera injusta sobre las economías familiares".