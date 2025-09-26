CCOO reclama la tasa turística y critica la Ley de Turismo que propone la Junta: "De sostenible solo tiene el apellido"

La federación de Servicios de CCOO de Andalucía ha presentado en Málaga su informe de actividad turística 2024 y coyuntura turística 2025. - CCOO-A

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La federación de Servicios de CCOO de Andalucía ha presentado este viernes en Málaga su informe de actividad turística 2024 y coyuntura turística 2025 en el que se constata, entre otras cuestiones, el descenso del turismo nacional en Andalucía en 2025 debido, principalmente, a la subida de los precios en el sector.

Así lo han resaltado la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y sus homólogos en la federación, Lola Pérez y en CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, quienes se han mostrado "preocupados ante esta tendencia alcista de los precios que aumentan los márgenes de beneficio empresarial pero no mejora ni los salarios ni las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector".

López ha explicado que "el turismo en Andalucía se sostiene sobre dos pilares: las trabajadoras y trabajadores del sector, y el patrimonio natural y cultural de nuestra tierra; sin embargo, el retorno social de la actividad turística es cada vez más escaso porque los beneficios van en una sola dirección: la de las empresas, mientras las familias trabajadoras tienen que reducir sus días de vacaciones y en muchos casos ni siquiera pueden permitírselas ante una subida de precios que ha llegado a la usura".

La dirigente, que ha acusado al empresariado andaluz de "estar pidiendo por un lado y recogiendo beneficios por otro con todas las subvenciones que reciben", ha pedido al Gobierno andaluz "que corte el chorreo de despidos y asuma su responsabilidad. No puede ser que mientras las habitaciones hoteleras generan rentabilidades del 12,5%, el empresariado utilice a las personas trabajadoras como kleenex, los trabajadores estén pluriempleados y aun así no lleguen ni a mitad de mes".

Muy crítica se ha mostrado también con la nueva Ley de Turismo que propone el Gobierno andaluz. "Nos quieren vender una ley sostenible, cuando de sostenible solo tiene el apellido. No innova, repite lo que hay y permite que las empresas sigan explotando a las personas trabajadoras y que el patrimonio cultural histórico y natural que tiene Andalucía se resienta. El Gobierno andaluz está siendo partícipe de que los empresarios del sector se carguen la gallina de los huevos de oro", ha reiterado.

De igual modo, el sindicato lamenta que la Ley no hable de la tasa turística. "En solo tres meses permitiría retornar cien millones que podrían destinarse a la mejora de los servicios públicos andaluces y del empleo", ha apuntado.

Por otra parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía ha calificado de "ocurrencia" las declaraciones del consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en las que aboga por crear una empresa turística andaluza como Aena. "Es una barbaridad, Aena es una empresa 51% pública y 49% privada y el objetivo tendría que ser que las comunidades autónomas participarán en su desarrollo integral", ha rechistado.

Respecto al informe, la secretaria general de la federación de Servicios de CCOO de Andalucía, Lola Pérez, ha aportado datos tan preocupantes como que pasar las vacaciones en la comunidad andaluza es un 35% más caro en 2025 que en 2021, que el incremento de los paquetes turísticos ha sido de un 44% en ese tiempo o que solo este año, el coste medio de una habitación ha subido casi un 8%, situándose en 168 euros por noche, y alcanzando los 400 euros en zonas como Marbella.

"La actividad hotelera es la que mayor margen empresarial tiene de los sectores de la economía, situándose en un 20,9% de margen sobreventa, pero el salario bruto medio en el sector es de 1.090 euros, un 12% inferior a la media nacional, debido a la parcialidad", ha sostenido Pérez.

De otro lado, ha hecho especial hincapié en las viviendas turísticas de las que se estima que hay 54.000 viviendas en situación irregular, un tercio de ellas en Andalucía con Málaga a la cabeza (8.000), seguida de Cádiz (2.849), Sevilla (2.500) y Granada (1,250). "En el momento de que el Gobierno andaluz ponga en marcha de verdad una campaña de inspección porque estamos viendo cómo a su vez se tensiona el mercado del alquiler", ha expresado.

En la misma línea, Fernando Cubillo, secretario general de CCOO Málaga, ha expresado su preocupación por el descenso del turismo nacional en la provincia.

"Hemos perdido un 10% de turistas nacionales hasta agosto. Esto se debe claramente a la subida de precios en el sector hotelero, a lo que ha contribuido la aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) del Gobierno andaluz, que ha facilitado la ampliación hotelera sin control y ha provocado un efecto arrastre en todos los precios del sector turístico, lo que beneficia a los promotores y perjudica a la ciudadanía", ha avanzado.

Frente a ello, el dirigente ha abogado por impulsar las residencias públicas para un turismo social y asequible y por recuperar el bono social del turismo, que ya se impulsó en 2021, dirigidos ambos a las personas con menores ingresos.

Cubillo ha explicado que, aunque el empleo en comercio y hostelería ha subido un 5%, se trata de empleo de baja calidad, con un 33% de parcialidad, alta temporalidad y salarios que apenas superan los 15.000 euros al año debido a ello. También ha alertado de la brecha de género en el sector, que se sitúa en un 29%. "Ante estas cifras lamentablemente vemos que quienes trabajan en turismo no pueden hacerlo", ha asegurado.

Finalmente, el secretario general del sindicato de Servicios de CCOO de Málaga, Antonio Cabello, ha denunciado el modelo de "turismo de cinco estrellas" que se impone en la Costa del Sol, y ha hecho un llamamiento para evitar que se ejecute el ERE planteado por el Hotel Senator Marbella Spa, que dejaría en la calle a 90 personas. "Desde CCOO vamos a hacer lo imposible para que eso no ocurra", ha afirmado el dirigente.