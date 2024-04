CCOO y UGT se movilizarán en Málaga el 1 de mayo por el pleno empleo, reducción de jornada laboral y mejora de salarios

MÁLAGA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCCOO y UGT en Málaga han realizado un llamamiento a la ciudadanía de esta provincia para que participe masivamente en la manifestación que tendrá lugar el próximo miércoles, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y en la que las organizaciones sindicales reclamarán pleno empleo, reducción de la jornada laboral y mejora de los salarios.

Así lo han dado a conocer el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, y su homóloga en UGT, Soledad Ruiz, que han detallado que la movilización partirá a las 11.00 horas desde la esquina de Muelle Heredia con Alameda de Colón en la capital malagueña.

Fernando Cubillo ha manifestado que "conseguir un pleno empleo es posible en Málaga, y lo es porque en los últimos cinco años se han creado en nuestra provincia 86.708 nuevos puestos de trabajo. Si todos ellos hubieran sido ocupados por la población desempleada, el paro se situaría hoy solo en el 6%. Prácticamente pleno empleo. Sin embargo, el desempleo no ha bajado todavía del 16%. Esto se debe a la falta de políticas públicas potentes para recualificar a la población desempleada, en especial a las personas paradas de larga duración y a las personas que están en el desempleo".

Según CCOO, los nuevos puestos de trabajo creados han sido ocupados por personas que no están residiendo en Málaga, y Cubillo ha señalado que "el Gobierno Andaluz tiene que creer en la formación profesional pública y gratuita y no dejarla en manos privadas porque las personas paradas no pueden pagarse los ciclos de formación profesional".

"Por tanto, es necesario reforzar la formación profesional, las prácticas en empresa, así como la formación dual con carácter gratuito y universal para todas las personas desempleadas", ha dicho.

También ha asegurado que "es necesario que en los centros educativos públicos dicha Administración baje la ratio en las aulas, mejore la calidad de la educación y que haya un refuerzo de la formación profesional de grado medio y grado superior".

"Este Primero de Mayo también salimos a defender el acuerdo y el modelo de pensiones que tenemos firmado con el Gobierno de España desde el año 2021. Un modelo de pensiones que es sostenible en el tiempo, que es suficiente para las nóminas de las personas jubiladas. Recupera, mantiene el poder adquisitivo según el IPC y además, puede ser mejorable", ha recordado Cubillo.

"También salimos a defender todos los servicios públicos de Andalucía, la sanidad, la educación, la dependencia, la justicia, los servicios sociales, etcétera. El pasado año, en Málaga se redujo un total de 5.300 puestos de empleados públicos", ha criticado el representante sindical.

También ha manifestado que "queremos defender la autonomía de nuestra comunidad porque hoy Andalucía está perdiendo su autonomía financiera y está siendo cada vez más dependiente de los fondos del Estado y de las transferencias de la Unión Europea".

Por su parte, la secretaria general de UGT Málaga, Soledad Ruiz, ha señalado, a modo de balance desde el pasado 1 de mayo, "que pese a que los anuncios de los "estudiosos" y neoliberales, eran cuanto menos negativos, tenemos que destacar que hemos demostrado, con los acuerdos alcanzados con el Gobierno de España, que se puede tener una economía muy competitiva y a la vez mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Queremos hacer un país atractivo para la inversión y atractivos para los trabajadores".

Ruiz ha añadido que "las reformas emprendidas por el Gobierno de España que procedían del diálogo social con UGT y CCOO han sido realmente exitosas. Y debemos reconocer el valor que ha supuesto la Reforma Laboral de 2021 en nuestro mercado de trabajo, especialmente las medidas destinadas a reducir drásticamente la temporalidad del mercado de trabajo y también en las administraciones públicas. El SMI es hoy un 54% superior al que teníamos en 2018".

La líder de UGT también ha valorado que "en general nuestra economía malagueña se parece mucho a la española, buen comienzo del año, fuerte expansión de los servicios y mejora en la industria. Excelentes datos en la afiliación, con record en la creación de empleo y cotizantes a la seguridad social".

Ruiz también ha destacado, "que en Málaga en diciembre de 2021 el porcentaje de los contratos indefinidos se situaba en un 10% mientras que en marzo del 2024 ascienden a un 50%, también reseñar la mejora del empleo estacional". Por otro lado, ha puntualizado que "todo ello se ha logrado en una legislatura difícil, de tono insultón y donde las discrepancias legitimas de los modelos que defienden los partidos políticos ha dado paso a un embarramiento de la vida pública que limita gravemente la capacidad de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, como son la estabilidad en el empleo, salud pública y de calidad, educación pública de calidad, pensiones dignas y vivienda asequible".

También ha dicho que son reivindicaciones pendientes para este 2024 la negociación colectiva; la evolución de los precios de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo, ya que siguen en una escalada inalcanzables para los salarios; las condiciones laborales dignas; el desmantelamiento de la sanidad; en educación, el hecho de que se están suprimiendo centros escolares que solo afecta a la pública; la vivienda como un derecho constitucional; y en cuanto a sequía, la falta de una mejor gestión integral del agua y su impacto en el empleo

Por último, la líder sindical de UGT ha destacado la baja ejecución de los fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, según destaca el informe de la Cámara de Cuentas, (con un exceso de financiación afectada acumulada a diciembre de 2022 de 2.774,28 millones de euros).