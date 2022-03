El centro para acoger a ucranianos en Málaga se ubicará en el Palacio de Ferias y Congresos y abrirá "en pocos días"

MÁLAGA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro previsto en Málaga, dentro del Programa para Acogimiento Familiar de refugiados ucranianos junto a Murcia, Barcelona y Madrid, se ubicará en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) de la capital malagueña y abrirá "en pocos días".

Así lo ha indicado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, este viernes en rueda de prensa, donde ha explicado que ha dado instrucciones a la directora del Palacio de Ferias y Congresos, Yolanda de Aguilar, para que haya "la máxima rapidez" por parte del Consistorio "en la búsqueda de unas carpas alternativas al espacio actual que vamos a dedicar a la atención a refugiados porque ahí tenemos material que el propio Palacio necesita y que debe ser guardado en unas condiciones adecuadas".

"El Gobierno parece que dispone de fondos, propios o europeos, no entro en el tema, me da igual, para poder desarrollar estas atenciones en los tres centros ya abiertos y el nuestro que se abrirá en muy pocos días", ha detallado el regidor de Málaga, al tiempo que ha incidido en que "he dado instrucciones de que vayamos con toda la velocidad posible y que trabajemos con la colaboración y lealtad que caracteriza a esta administración en relación con las restantes administraciones".

Sobre el centro en Málaga, De la Torre ha añadido, además, que "el Gobierno nos dice que no nos preocupemos de los gastos, que ellos hacen frente", insistiendo en que "ya informará el Gobierno si hay fondos propios o europeos; siempre tengo la idea de que cuando hay fondos europeos, hay que tener lealtad de contarlo".

El centro dará recepción y orientación inicial para otorgar asistencia inicial a las personas que llegan por distintos medios de transporte, para lo que dispondrá de alojamiento propio o plazas flexibles en localizaciones cercanas. Asimismo, se harán labores de atención y documentación; se realiza un asesoramiento laboral; por último, se realizarán labores de derivación.

El Cuerpo Nacional de Policía ha tramitado en Málaga hasta este pasado jueves unos 1.110 permisos de protección temporal a ciudadanos ucranianos que han llegado a la provincia en los últimos días.