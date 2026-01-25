El centro cultural La Malagueta de Diputación de Málaga acoge el II Certámen Film e Historia la proxima semana. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga ha presentado una programación cultural para la próxima semana, del 26 al 31 de enero, en la que han destacado la celebración del segundo Certamen Film e Historia --con varias proyecciones cinematográficas-- y la visita del filósofo y ensayista, José Antonio Marina. Además de encuentros dedicados a la inteligencia artificial, los derechos fundamentales y la democracia constitucional.

Según ha detallado la Diputación de Málaga en una nota, la programación arranca este próximo lunes, 26 de enero, a las 19,00 horas con el ciclo 'Vivir con filosofía' y la conferencia 'Pensar mejor para vivir mejor', a cargo de José Antonio Marina, que reflexionará sobre la vulnerabilidad de las sociedades ante la manipulación, los sesgos cognitivos y la desinformación.

A partir de la idea de un "sistema inmunitario mental", el autor propondrá herramientas como el pensamiento crítico, la educación emocional y la responsabilidad ética como "antídotos" frente a la "credulidad" y los "dogmatismos contemporáneos". Va a presentar y coordinar el doctor en filosofía, José Carlos Ruiz.

Seguidamente, el martes 27 de enero, a las 19,00 horas, tendrá lugar el encuentro 'IA y derechos: el equilibrio necesario', con Cristina Gil Membrado, en el que se abordará "cómo las nuevas herramientas de inteligencia artificial están transformando el marco de los derechos fundamentales".

La sesión, incluida en el ciclo 'Demasiado Humanos' que coordinada José Antonio Trujillo, ofrecerá claves "prácticas" para comprender qué implica la cesión de datos personales y el uso cotidiano de aplicaciones digitales, planteando el reto de poner la tecnología al servicio de las personas "sin comprometer sus derechos".

La programación continúa el miércoles 28 de enero, de nuevo a las 19,00 horas, con la charla 'La democracia constitucional y sus enemigos', en la que Agustín Ruiz Robledo dialogará con Manuel Arias Maldonado, coordinador del ciclo 'Pensamiento político', sobre los desafíos que afrontan las democracias constitucionales, el auge de los populismos y la crisis del orden constitucional en España y en el contexto occidental.

Por otro lado, del 29 al 31 de enero, el centro cultural La Malagueta celebra la segunda edición del Certamen Film e Historia, un encuentro que combina coloquios y proyecciones cinematográficas para "reflexionar sobre distintos momentos históricos a través del cine español". En concreto, el certamen se abre el jueves 29 de enero, a las 18,00 horas, con el coloquio 'El teatro del Siglo de Oro como espejo de la España política', con Miguel Rellán y Helena Pimenta, seguido de la proyección de 'El perro del hortelano' (1996), de Pilar Miró.

Asimismo, el viernes 30 de enero, también a las 18,00 horas, tendrá lugar el coloquio 'El Holocausto y los españoles en los campos de concentración', con Mar Targarona y Benito Bermejo, directora y co-guionista de la película 'El fotógrafo de Mauthausen' (2018), que se proyectará posteriormente.

En este sentido, la programación concluirá el sábado, 31 de enero, con el debate 'El cine español y su promoción desde la administración, los medios de comunicación y los festivales', con Lorena Robredo, Paco Griñán y Paula Ponga (a las 11,00 horas). Y, posteriormente, a las 12,00 horas, el coloquio 'La guerra sin épica: la España dividida', con Juanjo Puigcorbé y Sol Carnicero, en torno a la película 'La vaquilla' (1986), de Luis García Berlanga.

Además, el certamen finalizará con la entrega del Premio Film e Historia 2026 a Luis García Berlanga y Rafael Azcona, "en reconocimiento a su contribución al cine español". Todas las sesiones estarán moderadas por el periodista de TVE y experto en cine, Moisés Rodríguez. La entrada será libre hasta completar aforo.

Por último, con esta agenda, el centro cultural La Malagueta "refuerza su papel como espacio de pensamiento, debate y divulgación cultural en Málaga", ofreciendo propuestas abiertas al público que abordan "algunos de los grandes temas de la actualidad desde una perspectiva crítica y plural".