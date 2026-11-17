Director general de Andalucía Trade, Gonzalo Arana, en un diálogo con el presidente y consejero delegado de la empresa Mayoral, Manuel Domínguez de la Maza. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de la empresa Mayoral, Manuel Domínguez de la Maza, ha destacado la importancia de tener "un buen producto" a la hora de abordar la internacionalización de las empresas andaluzas. "Si no tienes un producto lo suficientemente bueno, no es el momento, intenta mejorarlo", ha apostillado, al tiempo que ha abogado por llevar "una estrategia de sentido común".

Así lo ha dicho en la jornada de apertura de Andalucía Trade Global, que ha tenido lugar este martes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), en un diálogo con el director general de Andalucía Trade, Gonzalo Arana, en el que ha abordado la experiencia de más de 30 años de desarrollo del proceso de internacionalización de la compañía malagueña dedicada a la moda infantil.

"Si no tenéis un buen producto, que se vende bien en Andalucía, en Madrid, en Valladolid o en Bilbao..., no os molestéis en exportar", ha asegurado Domínguez, quien ha incidido en la importancia de "un producto que funcione bien" en el mercado de origen a la hora de plantearse la exportación, porque, ha dicho, "fuera nadie te va a ayudar y hay muchas diferencias".

Además, ha dicho que su experiencia en este campo ha sido "que las cosas no salen bien a la primera" y que "no puedes ir fuera a hacer lo que no sabes hacer en casa"; pero ha destacado que "cuando sale bien es muy satisfactorio", ya no solo económicamente, sino por "ir por el mundo y ver un producto tuyo, de tu casa, de tu empresa, de tu ciudad, de tu región; qué alegría te pegas".

El responsable de Mayoral ha asegurado que "el dinero no debería ser la barrera para las primeras operaciones" y ha apostado por empezar por los cercano y "por lo más fácil; no vayas por ejemplo a Rusia como primer mercado, que es muy complicado"; además de recomendar hacer "prospección: ir a ferias, hablar con distribuidores, ver cómo encaja tu producto, los costes de transportes...".

También ha explicado los cambios en los procesos de internacionalización y ha explicado que hace un tiempo "hubo una ola a favor de salir a exportar" y ahora "hay una ola de barreras, regulación", ya que, ha señalado, "no pensemos que los aranceles los ha inventado Trump en 2025; hubo desde hace años", poniendo como ejemplo otros países distintos a Estados Unidos.

"Hubo una época de apertura y ahora estamos en la de cerrazón, de continentalización en muchos casos y es más difícil", ha lamentado Domínguez, quien, no obstante, ha considerado que a nivel europeo "las cosas son mucho más fáciles ahora".

Por último, ha destacado las herramientas y los servicios que dispone Andalucía Trade para ayudar a las empresas andaluzas a dar este salto como la información "que es hoy más accesible" o las misiones comerciales.

PONENCIAS EN ANDALUCÍA TRADE GLOBAL

El programa de Andalucía Trade Global cuenta con 16 ponencias y presentaciones en los diferentes espacios expositivos, que abordan cuestiones como las oportunidades comerciales en distintos países, las nuevas rutas de negocio, los acuerdos de la Unión Europea, la financiación de operaciones internacionales, la digitalización empresarial y la aplicación de la inteligencia artificial y la robótica a la competitividad de las pymes.

En este sentido, ha ofrecido una ponencia Alfonso Tapia, CEO de Omnicrea, una consultoría especializada en el norte de África, con oficinas desde Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnel y Egipto, que lleva 13 años en estos mercados "ayudando a las empresas en su internacionalización" y que, desde Andalucía Trade, lleva la antena de Argelia, con cuatro misiones comerciales directas este año.

Ha destacado "el gran interés que tienen las empresas andaluzas por Argelia" y ha asegurado en declaraciones a Europa Press que ven cómo las oportunidades han crecido desde que acabó el bloqueo en noviembre de 2024, animando a "aportar valor, materia prima, industria; no buscar el producto terminado".

Así, ha explicado que las oportunidades en Argelia "suele ser componentes industriales, materias primas, industria, ingeniería, el sector del agua, el sector de las energías renovables" y ha señalado como reto el que es "un mercado tremendamente proteccionista, es burocrático, es difícil, no lo vamos a negar", pero a la vez ha destacado que tiene "unas oportunidades primarias muy grandes".

En este sentido, ha instado a "no solo ir a vender; vamos a aportar 'know-how', vamos a quedarnos, vamos a buscar escenarios más medioplacistas, no solo llegar allí a vender nuestro producto e irnos", al tiempo que ha indicado que Argelia "es un país muy cercano, tanto en proximidad como en el trato; somos muy bien recibidos las empresas españolas", citando ámbitos como el de los residuos en el que "están entrando muchas empresas también de Andalucía".

Por su parte, otra ponencia la ha dado María González, consultora de Comunicación y Marca en Borneo, empresa que trabajan con Andalucía Trade en un programa de consultoría de marca para empresas andaluzas. Ha explicado que muchas marcas andaluzas, "sobre todo pymes que tienen menos recursos", cuentan con productos o servicios "que son espectaculares, pero cuando van a venderlos al exterior o incluso a nivel nacional se encuentran que tienen muchas limitaciones".

Por esto, ha señalado que este programa de consultoría, financiada por fondos europeos, ayuda a esas empresas "a tener las herramientas necesarias para transmitir lo que realmente las hace diferentes" y una vez ya definido este aspecto, a "aprovechar todos los canales a nuestro alcance para contarlo y hacerlo llegar a los potenciales clientes".

La experta ha asegurado que los productos alimentarios andaluces, "que son espectaculares, funcionan muy bien a nivel internacional, pero también tenemos una industria buenísima, tenemos tecnología, tenemos moda y muchas veces que ni siquiera a nivel nacional lo conocemos".

Según ha aseverado en declaraciones a Europa Press, "hoy en día con internet tenemos un escaparate al mundo", además de que están funcionando bien las redes sociales y la página web "es una herramienta muy importante".

"Al final las empresas tienen que encontrar el lugar donde su producto tiene esa cabida, no estar en todo por todo, sino identificar muy bien su público y a través de este canal le voy a comunicar", ha concluido.