Certamen Juan Pedro de Luna se celebra el 18 de octubre en La Malagueta con clase magistral de Finito de Córdoba

El evento, organizado por la Escuela Taurina de la Diputación, comenzará a las 18.00 horas con entrada gratuita

MÁLAGA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de La Malagueta de Málaga acogerá el próximo 18 de octubre la decimotercera edición del Certamen Doctor Juan Pedro de Luna. Este evento, organizado por la Escuela Taurina de la Diputación Provincial de Málaga, contará con una clase magistral del torero Finito de Córdoba.

En el festejo se lidiarán cinco novillos de la ganadería de Antonio Macandro, uno para el maestro y otros cuatro para alumnos de escuelas taurinas: Eduardo 'Chibanga', de la Escuela Taurina de Moita (Portugal); Jaime Padilla, de la Escuela Taurina Provincial de Málaga; Ian Bermejo, de Castellón, y Pablo Torres, de Valencia.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado que los aficionados tendrán "una gran oportunidad para conocer a estas jóvenes promesas de la tauromaquia y para disfrutar del arte y la experiencia de Finito de Córdoba". El certamen comenzará a las 18.00 horas, con entrada gratuita.

Entre los toreros que han participado en ediciones anteriores de este certamen se encuentran El Juli, Enrique Ponce, Urdiales, El Cid, Juan José Padilla y los malagueños Javier Conde, Maripaz Vega o Fernando Rey.