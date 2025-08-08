El Certamen Mundial del Jamón 'Popi, Ciudad de Estepona' arranca con la previsión de medio millón de visitas

Archivo - El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, el cortador profesional de jamón, José María Téllez 'Popi' y el artista Kiki Morente - AYTO ESTEPONA - Archivo

ESTEPONA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El X Certamen Mundial del Jamón 'Popi' Ciudad de Estepona (Málaga) arranca este viernes. La cita se ha consolidado como uno de los grandes eventos dedicado a los productos ibéricos de nuestro país y espera recibir medio millón de visitas.

Así, desde este viernes y hasta el 17 de agosto, el paseo marítimo de la ciudad acogerá un total de 65 expositores con más de 200 cortadores profesionales de jamón, lo que convierten a este certamen gastronómico en una de las catas de estos productos más grandes del mundo.

La madrina del evento de este año será la popular presentadora de Canal Sur Televisión, Eva Ruíz. La expectación que genera cada año este evento y su consolidación como una de las citas gastronómicas del verano en la provincia hacen que el organizador del certamen, José María Téllez 'Popi', prevea más de medio millón de visitas.

Además de reivindicar la figura de los cortadores de jamón y poner en valor uno de los productos más representativos de la gastronomía española, el certamen también incluye cada noche conciertos gratuitos de artistas de diferentes estilos musicales.

Han recordado que en la noche de este viernes, a las 23.30 horas, será el turno de la cantante de copla Joana Jiménez. Las actuaciones para los próximos días son las siguientes: Carla Fernández y El Callelón (día 9), Álvaro García (día 10), No me pises que llevo chanclas (día 11), Long Play (día 12), La Húngara (día 13), Son del puerto (día 14), y Kiki Morente (día 15), Noche Andaluza 'Homenaje a Triana y Medina Azahara' (día 16) y Mojinos Escozíos (día 17).

La feria estará abierta de 19.00 a 02.00 horas y los visitantes podrán adquirir jamón ibérico y otros productos derivados del cerdo, así como quesos y panes artesanos.

Además, podrán apreciar en directo el trabajo de los cortadores de jamón profesionales y degustar los platos recién cortados a un precio de sólo cinco euros, acompañados de los vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, y de las cervezas malagueñas que habrá en todas las barras.

El evento, declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, está organizado por el cortador profesional de jamón, José María Téllez 'Popi' y el Ayuntamiento de Estepona, y está patrocinado por la marca 'Sabor a Málaga' de la Diputación Provincial de Málaga y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha indicado que este evento se ha convertido en un referente a nivel nacional, por lo que el Ayuntamiento de Estepona continuará apoyando esta iniciativa que promociona los productos tradicionales de nuestro país y que ofrece diversión y música a quienes lo visitan.