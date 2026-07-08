El Certamen Nacional de Bandas de Música contará con la participación de bandas de Jaén, Murcia y Málaga

Presentación del XIII Certamen Nacional de Bandas de Música ‘Ciudad de Málaga’ - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XIII Certamen Nacional de Bandas de Música 'Ciudad de Málaga' se celebrará el sábado, 25 de julio, con la participación de la asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de Gracia de Moclinejo (Málaga), la asociación Amigos de la Música Jerónimo Caballero de Bedmar (Jaén) y la asociación Jumillana Amigos de la Música (Jumilla, Murcia).

Asimismo, también contará con la actuación, fuera de concurso, de la Banda de Música Cruz del Humilladero, organizadora del certamen y que ejerce de anfitriona. La entrada es gratuita, previa reserva a través del correo electrónico certamen@bandacruzhumilladero.com.

Las concejalas delegadas de Juventud y el distrito Cruz del Humilladero, Mercedes Martín y Teresa Porras, respectivamente, junto con el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García, y el director de la Escuela de Música Cruz del Humilladero y coordinador del certamen, Sergio Martín, han presentado este miércoles la decimotercera edición de este certamen que se desarrolla con la participación de bandas de música de cualquier punto de la geografía nacional.

Los conciertos se celebrarán en dos turnos: uno de mañana a las 12,00 horas, con apertura de puertas a las 11,40 horas, y en el que participarán la asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de Gracia de Moclinejo y la asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de Gracia de Moclinejo; y otro de tarde a las 18,00 horas, con apertura de puertas a las 17,40 horas, con la asociación Jumillana Amigos de la Música y el cierre de la jornada a cargo de la Banda de Música Cruz del Humilladero.

El jurado del certamen de este año está formado por Francisco Miguel Haro, director de la Banda Municipal de Música de Málaga; Antonio Moral, profesor del Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén y director de la Banda Musical Herrereña; y Marta Fitzsimmons, música malagueña catedrática de clarinete en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada.

La XIII edición del Certamen Nacional de Bandas de Música 'Ciudad de Málaga' cuenta con el patrocinio del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga y el Área de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, así como con la colaboración de la Junta Municipal de distrito Cruz del Humilladero y la Diputación Provincial de Málaga.