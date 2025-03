El ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola recibirá por primera vez a Sebastián Yatra el 2 de agosto

FUENGIROLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola (Málaga) recibirá por primera vez al artista de pop latino Sebastián Yatra el sábado 2 de agosto de 2025, dentro de su gira 'Entre Tanta Gente' Summer Tour. Así lo ha anunciado el concejal de Cultura y Grandes Eventos, Rodrigo Romero, quien ha señalado que las entradas saldrán a la venta próximamente en la web del festival.

Sebastián Yatra se ha convertido en un icono mundial gracias a su forma única de hacer canciones, expresando los sentimientos dentro y fuera de los escenarios. La cercanía y conexión con su público ha conseguido que se haya convertido en uno de los artistas más queridos.

El artista colombiano cuenta con un talento innato en diferentes disciplinas del arte y la cultura. Desde la música hasta el cine, Yatra participó en las ediciones de 2022 y 2023 del programa musical de televisión La Voz Kids como jurado. Además, ha colaborado con sus canciones en grandes películas entre las que se encuentra 'Encanto', un éxito mundial.

El cantante se reunirá con sus fans en el recinto fuengiroleño, donde interpretará un concierto emocionante a orillas del mar Mediterráneo. La capacidad del escenario Unicaja, con un aforo de hasta 18.000 personas, permitirá que gran cantidad de personas puedan disfrutar de Sebastián Yatra en directo. Su base fanática digital se cuenta por millones, alcanzando más de 28 millones de seguidores en Instagram.

Marenostrum Fuengirola prepara para este décimo aniversario una programación ecléctica donde añadirá gran cantidad de géneros musicales y culturales diferentes. El ciclo de conciertos cuenta ya con cuarenta artistas y/o bandas confirmadas.

Así, están previstos los espectáculos de Juanlu Montoya, Marta Santos y Gonzalo Alhambra (3 de mayo); Mike Towers (24 de mayo, sold out); Chayanne (25 de mayo); el Fulanita Fest con Vanesa Martín, Lia Kali, La Mare y Ptazeta (30, 31 de mayo y 1 de junio); Rosario (13 de junio); Andy y Lucas (14 de junio); Maná (20 de junio); Il Volo (21 de junio); Ha Ash (27 de junio); Ojete Calor (28 de junio); Antoñito Molina (4 de julio); Molotov (5 de julio); Ozuna (6 de julio); y Thirty seconds to Mars (15 de julio).

Además están confirmados el festival Sun and Thunder con Kreator, W.A.S.P., Accept y Opeth, entre otros (17, 18 y 19 de julio); Lionel Richie (25 de julio); The Prodidgy (26 de julio); Vicente Amigo (31 de julio); Los Cuervos de Antonio Martínez Ares (1 de agosto); Sebastián Yatra (2 de agosto); María Peláe (6 de agosto); Paloma San Basilio (7 de agosto); el festival Pihama Fest con la Orquesta Mondragón, Modestia Aparte y No me pises que llego chanclas (9 de agosto); y Ángel Martín (10 de agosto).

Y cierran la lista de confirmaciones hasta la fecha: Los Pecos (13 de agosto, sold out); Bonnite Tyler (14 de agosto); Carl Cox (16 de agosto); Cantajuego (17 de agosto); Pastora Soler (22 de agosto); Leiva (23 de agosto); La noche es comedia (6 de septiembre); y Eppu Normali sis. Iiro Rantala (19 de septiembre).