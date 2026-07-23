La ciencia vuelve al centro de Málaga el 25 de septiembre con 'La Noche Europea de los Investigadores'

Archivo - Una empleada sostiene una probeta en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), en Las Rozas, a 9 de febrero de 2022, en Madrid (España). - EUROPA PRESS/C. de Luca. POOL - Europa Press

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga ultima los preparativos de 'La Noche Europea de los Investigadores', que se celebrará el próximo 25 de septiembre con una programación que volverá a convertir el centro de la ciudad en un espacio de encuentro entre la ciencia y la ciudadanía.

La decimoquinta edición ofrecerá una gran propuesta que albergará más de medio centenar de actividades en el Paseo del Parque, el Rectorado, el Auditorio Eduardo Ocón o la Academia Malagueña de Ciencias, además de las calles del propio casco histórico malagueño, según ha informado la UMA en un comunicado.

Además, 'La Noche' se extenderá más allá de la capital con una nueva experiencia propuesta en el Museo Andaluz de la Ciencia, en Alhaurín de la Torre (Málaga). El gran evento de divulgación combinará formatos para todos los públicos en una jornada que se extenderá durante más de cinco horas: desde el inicio de la tarde, habrá espacio para microcharlas, conferencias, talleres, mesas de debate, yincanas y rutas científicas.

Un año más, el Paseo del Parque acogerá una de las actividades más demandadas: los talleres y experiencias científicas, con veinticinco propuestas diversas que abordarán las ciencias, la salud, la economía, la ingeniería o la investigación en humanidades.

Con la mirada puesta en un público más adulto, las consolidadas mesas de debate de 'Hablando se entiende la ciencia' volverán a conquistar el Auditorio Eduardo Ocón recibiendo a expertos que profundizarán en torno a cuatro temáticas diferentes: los retos de la inteligencia artificial, la salud entendida de manera integral desde el vínculo cuerpo y mente, el agua a través de las artes y las ciencias y, por último, la ciencia en el espacio abarcando cuestiones como las misiones, la robótica o los eclipses.

En el Rectorado, por su parte, tendrán lugar 33 microcharlas de 'Ciencia en pequeñas dosis', con inscripción previa, que girarán sobre el medio ambiente, la educación, la literatura, la transición energética, la historia, la salud mental o la crisis de la vivienda.

Además, de manera paralela, el salón de actos acogerá 'Divulgatón', un espacio de conferencias divulgativas que abordarán temas como la fiscalidad, de la Edad Media al presente, y el campo de la microelectrónica en Málaga.

Además del entorno del Rectorado, la Academia Malagueña de Ciencias volverá a integrarse en La Noche ofreciendo microcharlas y debates que indagarán en el problema del agua en la tierra, en el mar y en la atmósfera.

Asimismo, la ciudadanía podrá sumarse a los cinco paseos científicos --previa inscripción-- programados para esta nueva edición: descubrir el valor del patrimonio de las casas-palacio de la Alameda Principal, conocer más sobre la Filipinas colonial o la historia constitucional de Málaga, reflexionar sobre la relación entre el turismo y diversos problemas socioeconómicos o paisajísticos a través de sus calles o emprender una ruta con yincana incluida para profundizar en las mujeres que fueron pioneras en la historia económica, empresarial y jurídica.

EL SALTO A LA PROVINCIA

Con vistas más allá de la capital, el Museo Andaluz de la Educación de Alhaurín de la Torre se sumará a esta nueva edición proponiendo una visita guiada muy especial de acceso libre para todos los públicos a su Sala de Ciencias, un espacio donde la historia de la educación y la cultura científica se encuentran para mostrar cómo aprendieron e investigaron generaciones de estudiantes.

Durante el recorrido, que no necesitará reserva previa, los visitantes descubrirán una amplia colección de instrumentos científicos originales que durante décadas fueron imprescindibles para la enseñanza de la física, la química, las ciencias naturales y la astronomía.

'La Noche Europea de los Investigadores' celebra su decimoquinta edición en las ocho capitales andaluzas el fin de semana del 25 de septiembre de 2026. De manera simultánea, en casi 400 ciudades europeas tiene lugar este encuentro que invita a la ciudadanía a descubrir el lado más humano de la investigación a través de un contacto directo con la ciencia y con los propios expertos.

'La Noche' es un proyecto europeo de divulgación científica promovido desde 2005 por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sklodowska-Curie del programa Horizonte Europa. La propuesta, coordinada por la Fundación 'Descubre' y promovida por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, reúne la participación de las nueve universidades públicas de Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide.