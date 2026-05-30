Cierran al baño temporalmente parte de la playa del Campo de Golf de Málaga tras la avería en una tubería de saneamiento

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha señalizado la zona de Arraijanal de la playa del Campo de Golf como zona de baño no autorizada temporalmente como medida preventiva tras la rotura de una pieza de encaje en una tubería de la red de saneamiento a la altura de Guadalmar (Distrito Churriana), en cuya reparación está trabajando la Empresa Municipal de Aguas (Emasa). La previsión es que quede resuelta a lo largo de este sábado.

Así lo han informado desde el Consistorio en una nota, en la que han apuntado que la incidencia fue detectada en la tarde de este pasado viernes al registrarse una reducción de la presión en la tubería desde la estación de bombeo de Guadalmar. Desde ese momento, los equipos de Emasa empezaron a trabajar, primero en la localización de la avería y, una vez identificada, en su reparación.

La rotura se ha producido en la pieza de encaje de una ventosa de esta conducción de 700 milímetros de diámetro. Para acometer la reparación ha sido necesario paralizar la EBAR Guadalmar conforme al artículo 49.2 del decreto 109/2015 de Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

Dicho artículo indica que el titular de la actividad utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental para que el impacto ambiental sea el mínimo posible y el vertido se está realizando mar adentro, a través de un emisario que tienen una longitud de 475 metros. Han apuntado que Emasa ha informado desde el primer momento a la Junta de Andalucía sobre esta incidencia.