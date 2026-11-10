Armas intervenidas en una operación policial con cinco detenidos por la desaparición en la Costa del Sol de un ciudadano vinculado a la mafia irlandesa - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por su presunta responsabilidad en la desaparición de un ciudadano irlandés en la Costa del Sol, que se halla en paradero desconocido desde el mes de junio. Al parecer, el secuestro estaría circunscrito a un posible ajuste de cuentas.

Los investigados, cuatro compatriotas de la víctima y un inglés, miembros de un conocido clan irlandés relacionado con el crimen organizado, han sido arrestados en los municipios malagueños de Estepona y Benahavís por su presunta participación en los delitos de detención ilegal, depósito de armas de guerra, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal, sustracción de vehículo y tráfico de drogas, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. La autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión provisional en España de los sospechosos.

A uno de los detenidos le constaba, además, una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) decretada por las autoridades de Irlanda por un robo violento.

Fruto de media docena de registros domiciliarios en la provincia, los agentes han intervenido tres armas cortas de fuego --una con silenciador--, dos armas de guerra --un AK-47 y un subfusil--, 37,8 kilos de hachís, 61.520 euros en efectivo, ocho vehículos a motor --uno denunciado como robado--, material informático y telefonía móvil, entre otros efectos de interés.

La denuncia presentada en la Comisaría de Marbella (Málaga) por parte de una mujer informando de la desaparición de su pareja, un hombre de 40 años, dio inicio a la operación policial denominada 'Bernabé', llevada a cabo por agentes de la Udyco en las plantillas policiales de Marbella y Estepona.

Al desaparecido se le perdió la pista el 10 de junio cuando acudió a una cita con un supuesto amigo en una cafetería del núcleo poblacional de San Pedro Alcántara, en Marbella.

La denuncia por desaparición se interpuso un día después, el día 11 de junio, después de que la denunciante no pudiera contactar con su pareja en las horas posteriores al encuentro.

Desde un inicio los investigadores catalogaron de "inquietante" la desaparición por el pasado de la propia víctima, vinculada con grupos dedicados al crimen organizado. El desaparecido recibió "un aviso" un mes antes de perderse su rastro cuando varios vehículos de su propiedad fueron objeto de un incendio provocado en la puerta de su domicilio, en una urbanización de Marbella.

Tras el análisis de las pruebas recabadas y la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima, los investigadores llegaron a varias conclusiones sobre los últimos pasos conocidos del desaparecido, confirmando que acudió efectivamente a la cita en un bar en San Pedro y que, a continuación, llegó a subir al coche de la persona que le había citado en el establecimiento.

Las diligencias constataron, además, cómo el desaparecido, que habría sido objeto de secuestro por posibles desavenencias con miembros de una célula de un conocido clan irlandés asentado en la costa malagueña, fue conducido a una zona rural en Estepona.

Allí fue obligado a subir a un segundo coche --este automóvil fue localizado calcinado en una zona montañosa, en un claro propósito por parte de los captores de eliminar pruebas--, hasta alcanzar una vivienda en una finca de la localidad andaluza.

FASE DE EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN POLICIAL

Tras las labores de investigación, agentes de la Udyco, con la colaboración de otras unidades --GOES, Medios Aéreos, Guías Caninos y otros grupos de Policía Judicial--, llevaron a cabo el pasado 27 de octubre la entrada y registro en seis domicilios, cinco en Estepona y uno en Benahavís.

Entre los inmuebles objeto de registro figura la casa en la que habría sido retenida la víctima, aún sin localizar, pese a las intensas búsquedas, infructuosas hasta la fecha.

La Policía Nacional detuvo a cinco varones, de edades entre 28 y 58 años, todos ellos vinculados a la mafia irlandesa, e intervinieron tres armas cortas --una con silenciador--; dos armas de guerra --un AK-47 y un subfusil--, un arma blanca tipo machete; varios teléfonos móviles; dos ordenadores, la recuperación de un vehículo sustraído; ocho vehículos, 61520 euros, y 37,8 kilogramos de hachís.