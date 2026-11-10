Cuatro detenidos por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en Jimena y Secadero (Cádiz)

Un guardia civil con una de las armas intervenidas en una operación contra el narcotráfico en Jimena. - GUARDIA CIVIL

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas e investigado a otras dos por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas en una operación que ha permitido desarticular una estructura criminal asentada en las localidades de Jimena de la Frontera y Secadero que, presuntamente, se dedicaba al almacenamiento, manipulación y distribución de sustancias estupefacientes destinadas a abastecer distintos puntos de venta al menudeo ubicados en varias localidades del Campo de Gibraltar.

Según ha explicado en una nota, la investigación se inició tras detectarse una serie de indicios que apuntaban a la posible existencia de una red organizada dedicada al tráfico de drogas en la zona. A partir de ese momento, los agentes desarrollaron una compleja labor investigadora que se prolongó durante varios meses que incluyó vigilancias discretas, seguimientos operativos, análisis de movimientos y recopilación de información relacionada con la actividad de los sospechosos.

Durante el transcurso de la investigación, los guardias civiles centraron su atención en varios inmuebles ubicados en las citadas localidades, desde donde, supuestamente, se coordinaban las actividades ilícitas de la organización. Las gestiones realizadas permitieron constatar un constante trasiego de personas y vehículos en las inmediaciones de las viviendas investigadas, así como movimientos compatibles con la distribución y entrega de sustancias estupefacientes.

Según ha explicado la Guardia Civil, gracias a la información obtenida, los agentes lograron determinar el modus operandi empleado por los integrantes del grupo, que presuntamente utilizaban los inmuebles investigados como lugares de almacenamiento y preparación de la droga antes de su posterior distribución a diferentes puntos de venta de la comarca. Además, la organización adoptaba importantes medidas de seguridad para dificultar la acción policial y evitar ser detectada, distribuyendo tareas entre sus miembros y limitando sus movimientos a entornos controlados.

Una vez reunidos los indicios necesarios que acreditaban la presunta actividad delictiva, la Guardia Civil solicitó a la autoridad judicial la correspondiente autorización para la práctica de entradas y registros en los inmuebles investigados, que fueron autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Roque.

TRES KILOS DE COCAÍNA Y ARMAS

Los registros se llevaron a cabo en la mañana de este lunes con la participación de agentes de distintas especialidades de la Guardia Civil, siendo intervenidos 3.465 gramos de cocaína, así como 4.610 euros en efectivo, fraccionados en billetes de diverso valor, presuntamente procedentes de la actividad ilícita investigada.

Además, los agentes localizaron cinco básculas de precisión, diversos útiles y herramientas empleados para el corte, manipulación y preparación de sustancias estupefacientes, así como tres teléfonos móviles que están siendo analizados y cuyo contenido podría aportar nuevos datos de interés para la investigación.

Igualmente, durante los registros fueron hallados un revólver calibre 357 Magnum y una escopeta de repetición calibre 12, además de dos chalecos antibalas con sus correspondientes paneles balísticos, lo que, a juicio del a Guardia Civil, evidencian el elevado nivel de peligrosidad asociado a la actividad desarrollada por el grupo investigado.

Finalmente, como resultado de la operación fueron detenidas cuatro personas por su presunta participación en los hechos, mientras que otras dos han sido investigadas. A todos ellos se les atribuyen, delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.