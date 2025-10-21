El Cine Albéniz estrena su Mural del Cine Español, obra de Ángel Idígoras que decora el antiguo ambigú

Ángel Idígoras, Francisco de la Torre y Juan Antonio Vigar en la inauguración del Mural del Cine Español - AYUNAMIENTO

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Como en 'La rosa púrpura de El Cairo', unos 65 personajes de más de 35 películas se han salido de las pantallas del Cine Albéniz y se han trasladado a las paredes del antiguo ambigú". Así resume el dibujante Ángel Idígoras su Mural del Cine Español, obra que decora las paredes del cine municipal.

La inauguración ha tenido lugar este martes y han acudido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; la concejala de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras y el gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar.

En este homenaje pictórico al cine español --en el que aparecen desde 'Viaje a Júpiter', de 1909, hasta otras más recientes, como 'El 47'-- Ángel Idígoras y su equipo (su familia: Pablo, Marta, Daniel y Sonia Codes) han pintado figuras importantes de la historia del cine español, a tamaño natural, con pintura de pared, en blanco y negro.

Según explica, la selección de los personajes ha entrañado mucha dificultad puesto que la intención era representar algunas de las películas más importantes, sin repetir actores ni directores. Inevitablemente se han quedado fuera muchas grandes películas, incluso algunas de sus preferidas.

"Aunque hemos gozado de libertad absoluta para la selección, hemos contado con la ayuda de Juan Antonio Vigar y Juanlu Artacho, más conocedores del arte del cine", ha añadido Idígoras.

En relación con el proceso de creación, ha explicado, entre otros, que "han hecho falta tres meses de trabajo, unos 12 litros de pintura, un montón de pinceles y brochas, diez barras de carboncillo, dos escaleras y el apoyo moral de todos los trabajadores del cine y de los espectadores de la sala 4 que, sin esperarlo, se encontraban con un tipo intentando representar la mirada de Ana Torrent, otro pintando el Rocinante de Fernando Rey, otro más liado con los ladrillos de la Alcazaba, una pintora enfrascada con los remiendos del Paco Rabal de Los santos inocentes y otra tirada en el suelo, rellenando el mural".

"Ha sido un trabajo largo y difícil, en cada rincón surgían retos que hemos podido ir salvando, en parte gracias a los ánimos que nos han mostrado personas desconocidas, como una señora que compró croissants para todos", ha concluido

CICLO

Por otro lado, han explicado que con motivo de este mural, el Cine Albéniz proyectará un ciclo de seis películas que aparecen reflejadas en esta obra de Idígoras, todas ellas en la sala 3 a un precio de seis euros --cinco para los socios del Club Albéniz-- y cuyas entradas salen este martes a la venta.

En concreto, el 4 noviembre, 'El viaje a ninguna parte', Fernando Fernán Gómez (1986); 11 noviembre, 'Muerte de un ciclista', Juan Antonio Bardem (1955); 25 noviembre, 'La torre de los 7 jorobados', Edgar Neville (1944); 2 diciembre 'El crimen de Cuenca', Pilar Miró (1980); 9 diciembre, 'Atraco a las tres', José María Forqué (1962); y el 16 diciembre, 'Amanece que no es poco', José Luis Cuerda (1989).