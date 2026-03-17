El CIT Marbella, preocupado ante los nuevos retrasos de la conexión directa del AVE con Málaga

Vista panorámica de Marbella. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella (Málaga), CIT Marbella, ha expresado que se suma "a la decepción y preocupación" expresada por la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) tras el anuncio de nuevos retrasos en la puesta en marcha de la conexión directa del AVE con la capital malagueña.

"Desde CIT Marbella consideramos que este nuevo aplazamiento supone un grave perjuicio para la competitividad de la Costa del Sol y una muestra de falta de eficiencia y diligencia por parte de las administraciones competentes en la gestión de infraestructuras críticas para el desarrollo de nuestra ciudad", han señalado en un comunicado.

CIT Marbella expone que la conexión de alta velocidad no es solo una cuestión de movilidad ferroviaria, sino "un eje estratégico para el turismo de calidad, la atracción de inversiones y la operatividad de los profesionales que eligen Marbella y la Costa del Sol como base de operaciones". Por esa razón apuntan que los retrasos sistemáticos en estas infraestructuras "generan una incertidumbre que lastra el potencial de crecimiento de nuestro tejido empresarial".

Y ha criticado que la provincia de Málaga, y específicamente el eje hacia Marbella, "sigue sufriendo un déficit inversor que no se corresponde con su aportación al PIB regional y nacional".

La junta directiva de la asociación señala: "No podemos permitir que la desidia administrativa frene la inercia de una región que lidera la creación de empresas y empleo. Exigimos un calendario de obras serio, transparente y, sobre todo, que se cumpla".

La asociación insta al Ministerio de Transportes y a las entidades responsables "a rectificar esta falta de diligencia y a priorizar unas obras que son fundamentales para garantizar que la Costa del Sol siga siendo un destino de excelencia conectado con el resto de España y Europa".