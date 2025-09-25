La ciudad de Málaga afianza el turismo de calidad y roza los 2,5 millones de pernoctaciones hoteleras de enero a agosto

Archivo - Varios turistas pasean por la calles de Málaga, después de que haya atracado un crucero. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga ha rozado en lo que va de año, de enero a agosto, los dos millones y medio de pernoctaciones hoteleras, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE), y dentro de su estrategia de afianzar el turismo de calidad. En concreto, y según los datos difundidos por el Ayuntamiento recogidos del INE, en este período Málaga ha recibido un total de 1.218.933 viajeros hoteleros que han efectuado 2.484.092 pernoctaciones.

"Esto supone un incremento del 13,87% en el volumen total de viajeros hoteleros y un 6,6% en el total de pernoctaciones respecto a los mismos meses de 2024, cuando recibió 1.070.441 viajeros hoteleros que dejaron 2.330.391 de pernoctaciones", destacan desde el Consistorio.

Estos datos también reflejan un destacado aumento del número de pernoctaciones y viajeros hoteleros durante el pasado agosto respecto al mismo mes de 2024. Así, según los datos difundidos recientemente relativos a agosto, se han registrado 171.689 viajeros hoteleros, que han efectuado 407.975 pernoctaciones, lo que arroja una estancia media de 2,06 días durante el octavo mes del año. Se trata de un 25,5% más en viajeros (136.785) y un 15,1% más en pernoctaciones (354.459) que en agosto de 2024. Asimismo, el grado de ocupación durante agosto se ha situado en el 90,80%.

FRANCIA, SEGUNDO MERCADO INTERNACIONAL EN AGOSTO

Del total de viajeros hoteleros en agosto, un 32,39% pertenecen al mercado nacional (55.625), mientras que el 67,61% restante corresponde al mercado internacional (116.063).

Si atendemos a viajeros internacionales, ha liderado durante agosto, como es habitual, Reino Unido, con 14.593 viajeros y 37.074 pernoctaciones. A diferencia de 2024, cuando el segundo mercado internacional fue el italiano, en agosto de 2025 Francia dejó el segundo mayor dato de viajeros internacionales, registrando 11.769 viajeros con 24.351 noches de hotel.

Además, el tercer mercado internacional en número de viajeros ha sido Italia (9.800 viajeros hoteleros), y el cuarto es Alemania (9.199).

Con respecto al mercado nacional, Andalucía vuelve a liderar, con 25.861 viajeros que han efectuado 47.126 pernoctaciones, representando el 46,5% del total de viajeros nacionales a Málaga capital. La comunidad de Madrid es el segundo de los mercados, aportando 10.984 viajeros y 33.307 pernoctaciones durante el mes de agosto, seguida a mayor distancia por los viajeros procedentes de Cataluña y la Comunidad Valenciana.