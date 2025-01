Un club de Torremolinos (Málaga) prohíbe entrada a "maricones" y el Ayuntamiento anuncia medidas

Alcaldesa: "Para nosotros el respeto y la diversidad es un valor, es lo que nos caracteriza como ciudad y como sociedad"

Un club en el municipio malagueño de Torremolinos ha señalado que no va a admitir la entrada a "maricones". El Ayuntamiento, por su parte, ha anunciado, al respecto, que no lo va a consentir y ha asegurado que tomará medidas.

En concreto, según una publicación en redes sociales, se trata de un club privado de lujo marroquí, que tiene previsto abrir sus puertas próximamente. En la publicación informan de su reglamento, en el que precisa "no peleas, drogas, gorras, chanclas y maricones". "La dirección se reserva el derecho de acceso", señalan.

Al respecto, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha mostrado su "sorpresa" ante el conocimiento de este hecho, "que no es solo desagradable, creemos que es un delito", por lo que "en ese sentido vamos a proceder".

"Una publicación en las redes sociales de un local que se publicita como un nuevo local que abrirá sus puertas el día 18 en un lugar céntrico de Torremolinos y que dice que entre las normas, un supuesto reglamento, que hay que cumplir están que no se pueden llevar gorras, que no se puede ir con chanclas, que no hay peleas, que no hay drogas y que no pueden entrar maricones".

Del Cid ha incidido en que "Torremolinos es una ciudad donde la diversidad y el respeto son una de las normas esenciales de comportamiento", ha valorado.

Ha dejado claro que "evidentemente el Ayuntamiento no puede ni debe en ningún sitio, pero desde luego en Torremolinos tenemos que ser proactivos y esto no lo podemos consentir".

Ha explicado que desde este pasado jueves "tanto los servicios jurídicos del Ayuntamiento como los colectivos LGTBI están informados y trabajando para que esto lo paremos y evidentemente procedamos judicialmente contra los promotores del evento y personas que van a abrir este club", advirtiendo de que "ya veremos a ver si eso ocurre y en este sentido estamos trabajando".

"Para nosotros el respeto y la diversidad es un valor, es lo que nos caracteriza como ciudad y como sociedad y es en lo que trabajamos para que ese tipo de conductas homófobas no tengan cabida", ha concluido.

Del Cid ha incidido, asimismo, en que "en Torremolinos no vamos a consentir estas actitudes". "El odio y la homofobia no tienen cabida aquí y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para prohibir este evento y cualquier actividad de un club que fomente esta lamentable actitud". "Los únicos que sobran son ellos", asegura en una publicación en redes sociales la alcaldesa.

Cabe recordar que el municipio malagueño de Torremolinos históricamente ha sido lugar de referencia para todos aquellos que han querido vivir su diversidad en libertad.