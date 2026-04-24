CM Málaga convoca el premio al diseño innovador y sostenible para tiendas de museos e instituciones culturales

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MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum, que se celebrará los días 22 y 23 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, convoca el II Premio al Diseño Innovador y Sostenible para Tiendas de Museos e Instituciones Culturales, con el que se pretende poner en valor el talento de los diseñadores, ilustradores y artesanos.

Esta convocatoria reconoce el trabajo de los artistas que realizan productos y servicios para las tiendas de museos e instituciones del sector, además de su capacidad para atraer a nuevos consumidores culturales, siendo esta una parte importante de la experiencia del visitante y una fuente de financiación para la industria creativa, ha indicado Fycma en un comunicado.

La innovación y disrupción, la originalidad, la adaptabilidad, la inclusividad y la sostenibilidad serán los criterios que tendrá en cuenta el comité evaluador para determinar la propuesta ganadora.

En cuanto a los requisitos de participación, los inscritos deberán tener en propiedad --como particular o entidad-- el diseño del producto presentado, que deberá estar prototipado y/o en producción a fecha de 3 de mayo de 2026.

En paralelo a esta convocatoria, se celebrará la IV Open Call for Startups CM Málaga, un galardón que distinguirá el proyecto capaz de favorecer la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras en el ámbito de la cultura, contribuyendo a una mayor sostenibilidad, accesibilidad y proyección del sector como motor de desarrollo económico y social.

La propuesta será analizada según criterios de impacto en el ámbito cultural, viabilidad en el mercado, alcance y repercusión en audiencias, idoneidad del equipo humano, innovación en accesibilidad, capacidad de internacionalización y compromiso para acercar la cultura a territorios con difícil acceso.

El plazo de inscripción, ya activo en ambas convocatorias, permanecerá abierto hasta el 3 de mayo a las 23,59 horas para el II Premio al Diseño Innovador y Sostenible, mientras que para la 'IV Open Call for Startups' continuará hasta el 8 de mayo de 2026 a las 23,59 horas.

Para participar, los interesados deberán enviar su solicitud a través de la página web del foro, www.cmmalaga.com, donde también podrán consultar las bases de cada convocatoria y el contacto del equipo responsable para resolver posibles dudas.

Los proyectos ganadores de cada una de las convocatorias serán recompensados con un premio en metálico de 500euro, un paquete de acciones promocionales y la participación destacada en CM Málaga 2028.

Este año, CM Málaga congregará a expertos y profesionales del ecosistema cultural para analizar desde los límites del arte digital hasta la irrupción de la inteligencia artificial y cómo esta tecnología está redefiniendo la creación artística. Museos, gestoras de patrimonio histórico-artístico, instituciones públicas, empresas tecnológicas y colectivos especializados participarán en dos jornadas que concentrarán un amplio programa de contenidos, oportunidades reales de negocio y visibilidad global.

Los interesados en asistir a la quinta edición de este encuentro cultural ya pueden inscribirse a través de la web del evento www.cmmalaga.com.