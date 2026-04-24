PSOE-A cree tras el sondeo del CIS que "no hay nada escrito" el 17M aunque "algunos se empeñen en desmotivar" a votantes

La portavoz de campaña del PSOE-A, Ángeles Férriz. - PSOE-A

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PSOE de Andalucía, Ángeles Férriz, ha sostenido este viernes que "no hay nada escrito" aún de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, aunque "algunos se empeñen con todas sus fuerzas en desmotivar a la gente para que ni siquiera vaya a votar" ese día.

Así lo ha señalado la también candidata socialista por la provincia de Jaén en un audio remitido a los medios de comunicación al hilo del estudio preelectoral sobre los comicios andaluces del 17 de mayo que ha publicado este viernes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Dicho sondeo abre la puerta a que el PP-A de Juanma Moreno revalide la mayoría absoluta que alcanzó en 2022, ya que concentraría un 43,6% de votos que le darían entre 51 y 59 escaños, cuando la mayoría absoluta se logra con 55 en el Parlamento andaluz.

El PP-A aventajaría en casi 18 puntos al PSOE-A, que con un 25,8% --1,7 puntos más que hace cuatro años-- repetiría como segunda fuerza con entre 27 y 34 escaños, cuando en los comicios de 2022 --entonces con Juan Espadas como candidato a la Junta-- se tuvo que conformar con 30 diputados, en el que fue su peor resultado en la historia de unos comicios andaluces.

Tras conocer dicho estudio demoscópico, Ángeles Férriz ha aseverado que "el PSOE es un partido de gobierno" que, por tanto, "sale a ganar" en las próximas elecciones, y "nada ni nadie nos va a quitar ni la gana de ganar ni la de poder resolver los muchos problemas que tienen los andaluces", de los que "la mayoría, como el destrozo de los servicios públicos", están "provocados por (Juanma) Moreno Bonilla y su gobierno intencionadamente", según ha apostillado.

La portavoz de la campaña socialista --que cuenta con María Jesús Montero como candidata a la Junta-- ha aseverado así que "aún queda mucha campaña, aquí no hay nada escrito y las urnas están vacías, por más que algunos se empeñen con toda su fuerza en desmotivar y desanimar a la gente para que ni siquiera vaya a votar".

Férriz ha agregado que los socialistas van a "trabajar por cambiar el rumbo" de Andalucía "hasta el último minuto, porque lo que está en juego en estas elecciones, entre otras muchas cosas, es la salud y la vida de los andaluces", según ha sentenciado para finalizar.

