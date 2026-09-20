Un coche cae por un terraplén y dos personas resultan heridas en la MA-447 a la altura de Álora (Málaga)

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
Europa Press Andalucía
Actualizado: domingo, 20 septiembre 2026 15:11
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ÁLORA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La dotación del CPB de Coín han interviene por un accidente de tráfico en la carretera MA-447, a la altura de Las Mellizas, en el término municipal de Álora (Málaga), después de que un coche caído por un terraplén, saldándose con dos personas heridas.

Según ha informado la Diputación de Málaga en una nota de prensa, el suceso ha tenido lugar entre las 11,00 y las 14,00 horas de este domingo, cuando un único vehículo implicado se ha salido de la vía y ha caído a un desnivel.

Aunque no han quedado atrapados, hay dos personas heridas a las que han trasladado las ambulancias al Hospital.

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