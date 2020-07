Colegio de Abogados de Málaga dice que el CMAC no celebra conciliaciones laborales, "agravando el colapso" de juzgados

MÁLAGA, 22 Jul. (EUROPA PRESS9

El Colegio de Abogados de Málaga ha criticado que el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) - no está celebrando conciliaciones laborales en la provincia desde el inicio del estado de alarma, "a pesar de que se trata de un requisito previo previsto en la ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, con objeto de facilitar los acuerdos y reducir el número de procesos judiciales".

A través de un comunicado, el decano, Francisco Javier Lara, ha considerado que esta situación "no sólo está vulnerando los derechos de los trabajadores, que se ven abocados a acudir a los tribunales, sino que además está agravando la situación de colapso en que se encuentran los juzgados".

Desde el colegio han recordado que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo anunció el pasado 4 de junio que se habían retomado los actos de conciliación laborales de manera presencial en los diez CMAC que existen en la comunidad autónoma --uno en Málaga--.

No obstante, señalaba que "en principio no se fijarán nuevas citas respecto de las conciliaciones que fueron citada antes del estado de alarma y no hayan podido celebrarse, así como respecto de las solicitudes presentadas desde el inicio del mismo".

No obstante, la Junta de Andalucía indicaba que se había previsto la celebración de los actos en los que existiera la posibilidad de avenencia entre las partes y los interesados consideraran imprescindible realizar este trámite previo para salvaguardar sus derechos, "situación que, al menos en la provincia de Málaga, no se ha producido, tal y como han constatado los abogados laboralistas del colegio", han indicado desde esta institución.

Para el resto de casos, la Consejería apuntaba que, a petición del interesado, se emitiría la correspondiente certificación que acreditara la presentación de la solicitud de conciliación, así como la imposibilidad de llevarla a cabo. La Ley reguladora de la Jurisdicción Social establece que se dará por cumplido el trámite de conciliación laboral individual a los 30 días hábiles desde la presentación de la solicitud sin que se haya celebrado el acto de conciliación, iniciado mediación o alcanzado acuerdo.

Según el Colegio de Abogados de Málaga han comprobado, a través de letrados especializados en asuntos laborales, "que tampoco se está cumpliendo con esta opción, por lo que no se está produciendo el intento conciliatorio que prevé la ley para buscar soluciones extrajudiciales y evitar la sobrecarga de los juzgados".

"De hecho, los letrados se están encontrando con dificultades a la hora de presentar las papeletas de conciliación: ya no puede hacerse por registro, por lo que se habilitó una nueva plataforma que habitualmente da fallos y, en estos casos, debe realizarse a través de la Red SARA, un sistema de comunicaciones estatal que sirve para otras muchas cuestiones y no es específica para esta materia", han precisado.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el año 2019 se celebraron en Málaga un total de 12.543 conciliaciones individuales, de las cuales 3.308 se resolvieron con avenencia. El Colegio de Abogados ha apuntado que "todos esos intentos de conciliación que no se han producido desde el inicio del estado de alarma --que podrían ser más de 1.000 cada mes--, acabarán en los tribunales".