El Colegio de Médicos de Málaga lanza el proyecto 'La huella del tutor' para reconocer el papel clave de los tutores MIR

El proyecto está dirigido por la doctora Mariló Padial, quien explica que esta iniciativa nace para destacar una figura clave en la profesión médica: "Todos los médicos recordamos a algún tutor que marcó nuestra forma de ejercer la Medicina". - COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga) pone en marcha en 2026 el proyecto 'La huella del tutor', una iniciativa destinada a visibilizar, reconocer y poner en valor la labor de los tutores de médicos internos residentes (MIR), figuras esenciales en la formación de las nuevas generaciones de médicos y en la calidad del sistema sanitario.

El proyecto está dirigido por la vocal de Atención Primaria del Colegio de Málaga, la doctora Mariló Padial, quien explica que esta iniciativa nace para destacar una figura clave en la profesión médica: "Todos los médicos recordamos a algún tutor que marcó nuestra forma de ejercer la Medicina. Esa huella, tanto profesional como humana, es la que queremos reconocer y poner en valor con este proyecto", señala.

El Colegio subraya que los tutores MIR desempeñan un papel fundamental que va mucho más allá de la transmisión de conocimientos técnicos. Son referentes clínicos, éticos y vocacionales que acompañan a los residentes en una de las etapas más exigentes y decisivas de su formación profesional.

A lo largo de 2026, 'La huella del tutor' se desarrollará mediante distintas acciones de comunicación y reconocimiento, con el objetivo de dar voz tanto a tutores como a residentes, compartir experiencias reales y poner de relieve el impacto que una buena tutoría tiene en la excelencia médica y en la humanización de la asistencia sanitaria.

En palabras de la doctora Padial, "ser tutor no es sólo enseñar, es acompañar, orientar y ayudar a construir médicos comprometidos, críticos y humanos", una responsabilidad que, según subraya, requiere vocación, tiempo y un firme compromiso con la profesión.

Con esta iniciativa, el Colegio de Médicos de Málaga reafirma su apuesta por fortalecer la formación sanitaria especializada, dignificar la figura del tutor MIR y contribuir a que su trabajo sea reconocido como un pilar estratégico del sistema de salud.