Colegio de Médicos de Málaga y SMM muestran preocupación por el número de agresiones y retoman campaña de concienciación

MÁLAGA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Málaga y el Sindicato Médico han expresado este martes su preocupación ante el número y el aumento de las agresiones a facultativos en la provincia malagueña, que se situó en 2023 "la primera en Andalucía", y han anunciado que volverán a poner en marcha la campaña de concienciación contra la violencia en las consultas.

El presidente del Colegio de Médicos, Pedro J. Navarro; y el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio M. Noblejas, han ofrecido este martes una rueda de prensa coincidiendo con el Día Europeo contra las Agresiones a Sanitarios, en la que también han estado el secretario general del colegio, José Miguel P. Andreu, y la delegada de Prevención de Riesgos Laborales y del Sindicato Médico de Málaga por el distrito sanitario Málaga, Teresa Valle.

"Estamos realmente preocupados por el incremento de la violencia en las consultas. Que Málaga esté a la cabeza en Andalucía no es una buena noticia y desde el Colegio de Médicos instamos a la administración sanitaria para que implemente mayores medidas de seguridad en los centros de salud y en las urgencias de los hospitales", ha asegurado Navarro.

Así, ha indicado que los facultativos de Málaga "no estamos seguros en las consultas. Esto tiene que terminar", insistiendo en la política "de tolerancia cero ante las agresiones a médicos" de la corporación y recordando la necesidad de aprobar la Ley Contra Agresiones al Personal Sanitario que está avanzando en Andalucía, tal y como reclamó también este lunes el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

Según los datos del colegio, fueron 39 casos, de los que 32 fueron contra facultativas, lo que quiere decir que el 82% de las agresiones que tuvieron lugar en centros sanitarios de la provincia fueron a médicas. Destacan las amenazas y coacciones (lesiones psíquicas), 33 en total, frente a las seis lesiones físicas. Los 39 casos registrados suponen un aumento con respecto a 2022, cuando se dieron 22 agresiones; y a 2021, con 26.

La mayoría de las denuncias (31) se han realizado ante la Policía Nacional, destacando el colegio la labor del interlocutor territorial policial sanitario "que ha agilizado el sistema y que permite que, en la mayoría de las ocasiones, la víctima no tenga que desplazarse a comisaría para interponer la correspondiente denuncia".

Además, casi la totalidad de los casos se dieron en la sanidad pública, principalmente en Atención Primaria --16 de los 39--, seguido de las urgencias hospitalarias --once--. En la sanidad privada se registraron dos casos en todo el año. La mayoría de las agresiones se originaron por discrepancias con la atención médica. El perfil del agresor corresponde a un varón que resulta ser un paciente no programado (urgencias) con una edad comprendida entre los 40 y 60 años.

Desde el colegio han propuesto establecer sanciones económicas y administrativas a los agresores y que estos actos violentos que tengan lugar en la sanidad privada también se tipifiquen como delito de atentado, tal y como sucede en la pública. Además, abogan por un listado de víctimas de agresiones que les permita acceder a una serie de derechos y prestaciones para que tengan una protección especial, derechos económicos derivados de las sentencias judiciales así como reparación simbólica y enfoque reparador integral.

También plantean la atención sanitaria del agresor en otro centro diferente donde cometió el delito, la obligación de servicios sociales reparadores en el ámbito socio-sanitario, y cursos de reeducación obligatorios.

Por parte del SMM, siguen "denunciando, no sólo que sigan sucediéndose estas agresiones, sino que cada año aumentan sin que la Administración andaluza tome medidas", ha dicho la delegada de Prevención de Riesgos Laborales y del sindicato por el Distrito Sanitario Málaga, Teresa Valle, exigiendo un presupuesto para que se lleven a cabo medidas como las contempladas en el Plan Contra Agresiones de la Consejería.

Según han indicado, de los datos recopilado en la provincia procedentes de todos los Comités de Seguridad y Salud celebrados durante 2023 "nos encontramos con el número total de agresiones registradas que suman 304, aumentando respecto al año anterior (268)", manteniendo la tendencia que sitúa a las mujeres como grupo agredido más numeroso. En cuanto al tipo de agresión las denominadas físicas constituyen un 20% del total.

Respecto a los ámbitos en los que más agresiones se producen, durante 2023, se contabilizan un total de 157 agresiones en Atención Primaria y, aproximadamente, unas 140 en ámbito hospitalario, quedando un tanto por ciento que se producen en otras localizaciones, como domicilios o ambulancias.

El Distrito Málaga Guadalhorce va a la cabeza en número (74), siguiéndole el Distrito Costa Del Sol con 38. Los centros de salud que concentran mayor número son Albarizas, San Pedro y Arroyo de la Miel (en orden decreciente) y, en Málaga Guadalhorce, Portada Alta, La Roca y Alhaurín El Grande, con cinco cada uno y Cruz de Humilladero con siete.

Han señalado que "los datos que se aportan corresponden a las agresiones comunicadas, que son una mínima parte de las reales, por lo que nos encontraríamos con unas cifras verdaderas muy superiores a las que estamos exponiendo". En este punto, han vuelto a destacar su "total disponibilidad, tanto en el momento de la agresión como en posteriores, acompañando al profesional en todo el proceso y la asistencia por parte de nuestro gabinete jurídico".

En cuanto a las medidas proponen personal contratado a este fin en todos los centros sanitarios, cámaras de seguridad y vías de escape, habilitar icono en Diraya que permita identificar a agresores, una memoria económica adecuada a la implantación de estas medidas y que la Administración se persone de oficio como acusación mediante denuncia judicial por los Servicios Jurídicos del SAS.

Asimismo, plantean el desarrollo de normativa que pueda establecer un régimen sancionador acorde, sanciones económicas ejemplarizantes; la creación de la figura de Responsable de Seguridad en Hospitales y Distritos y agilizar trámites de denuncia en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil; pidiendo a los profesionales agredidos "que denuncien, que comuniquen absolutamente todas las agresiones".

CAMPAÑA 'NO ME AGREDAS, NO ME AMENACES. ES DELITO'

El Colegio de Médicos y Sindicato Médico han anunciado la repetición de la campaña de concienciación con el eslogan 'No me agredas, no me amenaces. Es delito'. Desde el 11 de marzo autobuses de la capital así como los interurbanos de Vélez-Málaga y Marbella llevan este lema para concienciar a la población y recordar que amenazar o agredir a su médico es constitutivo de delito.

La campaña en los autobuses tendrá una duración de dos meses. Además, se podrá ver un anuncio publicitario con el mismo lema en las pantallas interiores de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), en la pantalla de El Corte Inglés y en partidos de fútbol del Málaga CF en el estadio de La Rosaleda.

Esta campaña comenzó en 2017 y desde entonces se repite todos los años por estas fechas con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Sanitarios.

El Colegio de Málaga dispone del Teléfono de Atención Urgente (TAU) para casos de agresiones operativo de 8.00 a 20.00 horas todos los días del año (incluidos festivos) y atendido por el equipo jurídico del Commálaga. Fuera de ese horario, el Colegio recomienda llamar al 091 donde la asistencia ha mejorado considerablemente gracias a la figura del Interlocutor Territorial Policial Sanitario.

Además, pone a disposición de la colegiación la guía 'Respétame. Soy tu médico' en la que da a conocer la labor que realiza en su lucha contra las agresiones a sanitarios y establece algunas recomendaciones. Asimismo, dispone de un servicio atendido por el psiquiatra José Miguel Pena Andreu para atender a las víctimas.