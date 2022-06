Comienzan las obras del primer hotel de cinco estrellas en el casco histórico de Marbella

MARBELLA (MÁLAGA), 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo hotelero La Ciudadela Marbella ha comenzado las obras del hotel Puerta de Ronda, su cuarto establecimiento, que abrirá sus puertas en 2023 y que se tratará del primer cinco estrellas del casco histórico marbellí.

Este nuevo hotel, a pesar de estar ubicado en el edificio con mayor superficie del grupo, será el que menos habitaciones tenga, de cara a conseguir una experiencia única y exclusiva para cada uno de sus huéspedes.

Sus siete habitaciones, de las que una será suite presidencial, tres junior suites y tres dobles deluxe serán, al igual que ha ocurrido en las tres aperturas anteriores, fruto de la visión de Miguel Cerván, CEO del grupo, quien se encargará de la decoración y diseño de cada espacio.

Todas las habitaciones tendrán una gran amplitud y, en algunos casos, contarán con un exclusivo jardín con jacuzzi privado. Distribuido en torno a un patio interior, el nuevo hotel Puerta de Ronda contará, asimismo, con una terraza a la que podrán acceder los huéspedes de este hotel.

El edificio en el que se ubica este nuevo hotel tiene una gran significación en la vida y la historia de la ciudad, y se encuentra en la conocida Plaza de Puerta de Ronda, que fue una de las tres entradas y salidas de la ciudad en la época en que estaba fortificada.

Según estudios de la ciudad, el edificio en el que se asienta el futuro hotel pudo haber formado parte de la antigua medina musulmana, en el periodo andalusí, que ocurrió en el siglo XII bajo el dominio almohade. Aunque durante los siglos XIX y XX han desaparecido varias partes de esta muralla, su trazado ha quedado fosilizado en la trama urbana y, en el caso de Puerta de Ronda, esta era la entrada y salida de quienes se dirigían hacia la serranía, lo que le convertía en lugar propicio para cobrar impuestos.

La antigua casa en la que se ubica el hotel perteneció a Alonso Roldán y Quiñones, regidor del ayuntamiento en tiempos de la invasión napoleónica a inicios del siglo XIX, y que posteriormente se convirtió en alcalde de Marbella, una vez liberada la ciudad de los invasores franceses.

En los años 70 del siglo XX la casa perteneció al doctor Antonio Maíz Viñals, médico y destacado personaje de la sociedad marbellí de la primera mitad del siglo XX, y ya en 1996, el espacio sería ocupado por el antiguo conservatorio, hasta el año 2001, que se trasladará a su ubicación actual.

Para Miguel Cerván, CEO del grupo La Ciudadela Marbella, esta nueva apertura supone "un paso más en la consolidación del casco histórico como un referente para visitantes que buscan mucho más que el típico destino de sol y playa".

Así, se incidirá en una Marbella "en la que yo he crecido, que no es solo un emplazamiento geográfico privilegiado con un clima único, sino que es una forma de vivir, incluso me atrevería a decir que es un estado de ánimo".