La comunidad médica malagueña recuerda al cardiólogo Jesús Saldaña, fallecido en el accidente de Adamuz (Córdoba)

El Colegio de Médicos de Málaga guarda un minuto de silencio por la muerte del cardiólogo Jesús Saldaña - COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) ha guardado un minuto de silencio como gesto de recuerdo a la memoria del cardiólogo malagueño trabajador del Hospital de La Paz en Madrid, Jesús Saldaña, viajero del tren Iryo que falleció en el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) de este pasado domingo.

Tras este gesto de respeto y apoyo a la familia, el presidente de Commálaga, el doctor Pedro J. Navarro, ha señalado que la muerte del joven Jesús Saldaña "ha sido demoledora". "Una persona muy brillante, muy joven, con un futuro muy prometedor", ha dstacado.

Según ha explicado, estuvo colegiado en Málaga durante unos meses porque se fue a hacer la especialidad a Madrid, "pero me consta que su idea de forma inmediata era regresar a Málaga y ejercer aquí como cardiólogo, porque toda su familia, todos sus amigos, aquí estudió la carrera y aquí es donde tenía su vida", ha apuntado.

Navarro ha dicho que la de Saldaña "ha sido una pérdida injusta y muy cruel" y ha destacado que fue distinguido por obtener la máxima nota en la selectividad en el año 2013, momento en el que la revista de Commálaga le hizo una entrevista "porque él dijo que iba a ser médico, que quería ser médico".

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga ha hablado en la mañana de este miércoles con la familia del joven cardiólogo, en concreto con su hermana Natalia y su novia Elena, ambas médicos en el Hospital Regional Universitario de Málaga, "para manifestar el pésame y el dolor de la Junta Directiva y de todos los colegiados de Málaga".

De otra parte, en declaraciones a la cadena 'Ser' Málaga, recogidas por Europa Press, la hermana de Jesús Saldaña, Natalia, ha agradecido las muestras de cariño y apoyo que ha recibido su familia, "de toda la gente que conocía a mi hermano y de toda la gente que sin conocerlo se ha volcado en ayudarnos en esta búsqueda desde el minuto uno que nos enteramos de esta tragedia". "Yo y mi familia y todos nos hemos sentido muy apoyados por toda esta gente que nos ha intentado ayudar", ha dicho.

Además, ha hecho extensivo el agradecimiento de la familia a los médicos del Hospital Reina Sofía a quienes les instó a buscar a Jesús entre las víctimas del accidente, así como a los compañeros de su hermano en Cardiología del Hospital La Paz de Madrid, y a los médicos de Málaga y Madrid, que también han apoyado a la familia en la búsqueda del joven.