Concluye el ciclo de conciertos de la banda municipal en el Patio de las Cadenas de la Catedral

Archivo - Vista de un concierto de la Banda Municpal de Música de Málaga junto a la catedral en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos de la Banda Municipal de Música de Málaga en el Patio de las Cadenas de la Catedral concluye con un homenaje a la tradición sinfónica europea y española.

La cita musical gratuita está programada para este domingo, 28 de junio, a las 20,00 horas. Con esta inciativa, han recordado desde el Ayuntamiento de Málaga, el Área de Cultura y Patrimonio Histórico, con la colaboración del Cabildo Catedral, pretende poner en valor este espacio emblemático de la ciudad a la vez que acercar a la ciudadanía la música y el patrimonio histórico de la ciudad. La entrada es libre hasta completar aforo en todos los conciertos.

El concierto estará dirigido por Francisco Miguel Haro Sánchez y el repertorio comienza con la obertura de Egmont de Ludwig van Beethoven; continúa con The second Waltz (de la suite de Jazz nº 2) de Dimitri Shostakovich; y la primera parte termina con la interpretación de dos movimientos de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz.

El concierto se reanuda con la obertura de Los esclavos felices de Juan Crisóstomo Arriaga; sigue con La sinfonía sobre motivos de Zarzuela de Francisco Asenjo Barbieri y concluye con un homenaje a la Tempranica de Joaquín Rodrigo.

Sobre las obras y los autores, la pieza que da comienzo al concierto fue compuesta en 1810 para la tragedia Egmont de Goethe. Esta obra se sitúa en el siglo XVI, época en la que los Países Bajos formaban parte de los dominios de la Monarquía Hispánica bajo el reinado de Felipe II.

El Conde de Egmont era un noble católico y leal al Rey, pero defendía una política más moderada hacia los neerlandeses por lo que se convirtió en símbolo de la libertad frente al poder autoritario. Beethoven crea una partitura que representa a su vez una atmósfera de tragedia y esperanza. El final triunfal, conocido como 'Sinfonía de la victoria', simboliza la victoria moral del héroe incluso después de su muerte.

Aunque popularmente conocida como parte de la Suite de Jazz nº 2, la célebre pieza The Second Waltz pertenece en realidad a una recopilación de música escrita por Dimitri Shostakovich para cine y espectáculos teatrales. Su carácter accesible y memorable la ha convertido en una de las composiciones más reconocibles del repertorio del siglo XX.

Estrenada en 1830, la Sinfonía Fantástica es considerada una de las obras fundacionales del Romanticismo musical. Berlioz concibió esta partitura como una "sinfonía programática", es decir, una obra que relata una historia concreta mediante la música. Inspirada por la pasión obsesiva del compositor hacia la actriz Harriet Smithson, la sinfonía describe las visiones y delirios de un artista enamorado. La obra rompe con las convenciones clásicas y anticipa muchos recursos del sinfonismo moderno y de la música cinematográfica.

El compositor Juan Crisóstomo Arriaga es conocido como el "Mozart español" y fue uno de los talentos más extraordinarios de la música española del siglo XIX. Pese a fallecer de forma prematura a los veinte años, dejó un catálogo de gran calidad y sorprendente madurez artística. La obertura de Los esclavos felices pertenece a una ópera compuesta en 1820 sobre un libreto de Luciano Francisco Comella.

Aunque la ópera completa se ha perdido en gran parte, la obertura ha sobrevivido como una muestra del talento orquestal de Arriaga. Esta pieza constituye hoy una de las obras más representativas del sinfonismo español temprano.

Francisco Asenjo Barbieri fue una figura esencial para el desarrollo de la zarzuela española en el siglo XIX. Compositor, musicólogo y defensor de la música nacional, contribuyó decisivamente a consolidar un teatro lírico con identidad propia.

La Sinfonía sobre motivos de zarzuela reúne temas inspirados en distintas obras del repertorio lírico español, creando una partitura de gran brillantez y sabor popular. Esta sinfonía constituye un ejemplo de cómo la música escénica española pudo transformarse en repertorio puramente orquestal.

Joaquín Rodrigo es uno de los compositores españoles más importantes del siglo XX, reconocido internacionalmente por su capacidad para unir tradición y modernidad. Homenaje a la Tempranica está inspirado en la famosa zarzuela La Tempranica de Gerónimo Giménez, una de las obras más emblemáticas del género andaluz. A través de esta obra, el compositor rinde homenaje tanto a la tradición de la zarzuela como al espíritu popular andaluz.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

La Banda Municipal de Música del Ayuntamiento de Málaga es una de las más antiguas de España y fue fundada en 1859, en una época de creciente interés por las artes musicales.

Durante muchos años fue la única formación musical propia y estable de la ciudad, con una actividad orientada sobre todo a la diversión de la ciudadanía en los parques públicos y a la participación en los grandes actos, tanto religiosos como sociales e institucionales.

La principal finalidad de la Banda es difundir y acercar la música a la ciudadanía y contribuir a su enseñanza, para lo que realiza una labor activa a lo largo de todo el año con su temporada de conciertos, en la que interpreta un extenso repertorio especialmente relacionado con la música española. A esto se suman los conciertos para escolares, así como asociaciones ciudadanas o culturales, además de intervenciones en los actos oficiales de la ciudad.