Condenado a dos años de prisión por amenazar a una amiga y retenerla en casa durante una noche en Málaga

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MÁLAGA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a dos años de prisión a un hombre por amenazar a una amiga para intimidarla para que fuera a su casa, donde cerró la puerta, la volvió a amenazar con armas blanca y la retuvo durante toda una noche, hasta que al día siguiente logró escapar.

Los hechos sucedieron en junio de 2022. Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado se aproximó a la denunciante, con la que tenía una relación de amistad y, poniéndole un objeto punzante en el costado, "con el fin de intimidarla, le dijo: 'tira para mi casa'", lo que ella hizo.

Cuando ambos llegaron al domicilio, en la capital malagueña, el procesado cerró la puerta con llave, "con el propósito de evitar que escapara" la mujer, "a la que retuvo dentro del inmueble" hasta que al día siguiente, tras pasar toda la tarde y la madrugada, esta pudo abandonar el inmueble, aprovechando que el hombre dormía.

Mientras estuvieron los dos en el inmueble, el hombre enseñó a la denunciante numerosas armas blancas y objetos contundentes, como cuchillos, hachas y una cadena, "con el propósito de amedrentarla, para lo que también le mostró un bote de cristal con gasolina y clavos, diciéndole que se trataba de una especie de explosivo".

En un posterior registro, autorizado judicialmente, que se realizó en el domicilio del acusado, se encontraron todos esos objetos, en concreto tres cuchillos, tres hachas, una cadena y 18 botes de cristal con gasolina, algunos con tornillos en su interior, según señala la sentencia.

Otro día, el acusado fue al domicilio de la denunciante, "golpeando de forma insistente la puerta, insultándola y diciendo a la misma que si la veía en algún sitio no lo iba a contar". Tras esto, el hombre fue detenido en ese mismo lugar.

Por estos hechos se le ha condenado al acusado por un delito de detención ilegal, por el que se le ha impuesto la pena de dos años de prisión; y por otro delito, pero de carácter leve, de amenazas, por el que se le impone el pago de una multa de un mes, con una cuota diaria de seis euros.

Asimismo, se le impone la prohibición de aproximarse a la víctima a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio frecuentado por ella a una distancia inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, por un periodo de tiempo de cinco años.

La denunciante fue a una comisaría de Policía Nacional y aseguró que conocía al hombre hacía unos seis meses y que habían quedado a veces, consumiendo drogas juntos; algo en lo que coincidió el acusado, quien, además, señaló que ambos iban a comprar droga a los mismos sitios.

La mujer declaró que había decidido dejar de tomar drogas y de relacionarse con la gente que las consumía, lo que, según ella, "no aceptó de buen grado" el procesado, que para la Sala estaba "obsesionado" con la denunciante, por lo que acudía a la casa de esta a buscarla en repetidas ocasiones, punto corroborado por la madre.

La defensa del acusado sostuvo que "la denunciante acudió a Comisaría, afirmando falsamente que la había llevado a la fuerza a su domicilio, como una forma de anticiparse a la reacción que pudiera tener él al despertarse y comprobar que la testigo le había robado". Aunque el Tribunal califica esta hipótesis de "poco verosímil".

Asimismo, se añade que hay datos que se deben considerar como objetivos para corroborar la versión de la denunciante, como que esta llegó a la comisaría "bastante afectada".