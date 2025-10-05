Condenado por herir a un hombre en un tiroteo originado tras discusión previa fuera de una discoteca de Marbella en 2014

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre por herir a otro en un tiroteo en la localidad malagueña de Marbella en 2014, motivado por una disputa con el hijo de la víctima que había ocurrido previamente fuera de una discoteca de dicho municipio. Así, se le impone dos años de cárcel por lesiones y tenencia ilícita de armas.

Así consta en la sentencia de la Sección Tercera de Málaga, consultada por Europa Press, en la que se declara probado que el procesado había tenido una discusión previa horas antes en el exterior de una discoteca de Marbella con el hijo del herido y tras esto, fue con otros dos no identificados a buscarlo.

La resolución señala que fueron en un vehículo hasta donde vivía este y una vez allí el acusado se bajó del coche junto con las otras personas que le acompañaban no identificadas y encontró al que buscaba que salía del bloque donde estaba su domicilio, junto a su padre.

Así, padre e hijo comenzaron a increparles, momento en el que el primero comenzó a huir y el procesado junto con el otro individuo "con ánimo de atentar contra la integridad física, abrió fuego contra él con dos armas, realizando numerosos disparos al aire", concluye la Sala. Ambos huyeron hacia el interior de su bloque.

Según el Tribunal, el procesado consiguió alcanzar con un disparo dirigido a la parte inferior del cuerpo a la víctima mientras esta persona se dirigía a la entrada de su portal, impactándole en la pierna izquierda.

En concreto, de la inspección ocular realizada por agentes de la Policía Nacional se desprendió que fueron más de 25 los disparos realizados, la mayoría por una misma arma, posiblemente un subfusil de marca desconocida, aunque al parecer fueron tres tipos diferentes las implicadas en el tiroteo. De hecho, el perjudicado realizó al menos un disparo con un arma desconocida.

La Sala considera probado que como consecuencia de estos hechos, el procesado causó al otro hombre dos heridas por arma de fuego en una pierna, lesiones que requirieron para su sanidad de una primera asistencia facultativa así como de un posterior tratamiento médico y quirúrgico, tardando en curarse en total 220 días.

Por estos hechos, se le condenó por un delito de lesiones agravadas y de otro de tenencia ilícita de armas, por los que se le impone en total dos años de prisión y la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima durante cinco años. Asimismo, se acuerda una indemnización de 15.000 euros, que el acusado ya había pagado antes del juicio.

Esta sentencia se dicta con la conformidad del procesado con la acusación fiscal modificada en el juicio, en el que el procesado admitió los hechos. Previamente, se había practicado la testifical del lesionado, quien dijo que con anterioridad al juicio el procesado le entregó 15.000 euros en concepto de indemnización, por lo que se aplica la circunstancia que atenúa la pena de reparación del daño.

Además, el juicio oral se ha celebrado once años después de los hechos, por lo que se aprecia también en la realización de ambos delitos la circunstancia modificativa de dilaciones indebidas. Igualmente, se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena por tiempo de tres años, condicionada a que el condenado no cometa nuevo delito durante dicho plazo.