Condenado en Málaga a cuatro años de prisión por abusar de una sobrina con discapacidad

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MÁLAGA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre por abusar de una sobrina que contaba en aquel momento con 13 años y que tenía reconocido una discapacidad psíquica, aprovechando visitas de la niña.

Según se considera probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, un día de julio de 2022, la menor, sobrina política del acusado, estaba en el domicilio de sus tíos visitándoles, como solía hacer a menudo, manteniendo una muy buen relación con los mismos.

En un momento determinado, aprovechando que la esposa, tía de la menor, había abandonado el salón en donde se encontraban para ir a la cocina, el procesado comenzó a acariciar el cuello y la espalda de la menor, así como las partes íntimas por debajo de la ropa.

La menor padece una discapacidad psíquica por trastorno del desarrollo del 33%, reconocido en 2019, dice la sentencia, que considera la declaración de la víctima "clara y rotunda", además de relatar los hechos "con naturalidad, sin exagerar ni dramatizar" y sin caer en contradicciones "ni en dudas o titubeos".

Una declaración que "viene corroborada y avalada" por las conclusiones de los forenses y psicólogos que realizaron informes, dice la Sala, para la que prima estas manifestaciones frente a la del acusado, que negó los hechos e intentó justificar la denuncia como una "invención" y en las malas relaciones entre la madre de esta y su esposa, que son hermanas.

Por estos hechos, se le condena por un delito de abusos sexuales a menor de 16 años, imponiéndole la pena de cuatro años de prisión y libertad vigilada durante diez años, así como prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse con la menor por cualquier medio o procedimiento también por un periodo de diez años.

Asimismo, el acusado deberá indemnizar al representante legal de la menor en la cantidad de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el daño moral causado.