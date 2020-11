La conectividad, clave para el asentamiento de la población en los municipios más pequeños de Málaga

MÁLAGA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Desarrollo Tecnológico y Recursos Europeos de la Diputación Provincial de Málaga, Juan Álvarez, ha participado este jueves en el I Congreso Europeo de Innovación Social frente al reto del Despoblamiento que se organiza desde el área de Innovación Social y Despoblamiento de la Diputación Provincial hasta este viernes en formato online y donde se ha abordado la importancia de la tecnología y la conectividad en la lucha contra la despoblación rural.

Álvarez ha explicado la creación del plan 'Málaga Provincia Inteligente. Plan Estratégico para la Transformación Digital de la provincia de Málaga' que plasmará las diferentes líneas de actuación de la institución para mejorar el desarrollo tecnológico, económico y social de los municipios y entidades locales menores de 20.000 habitantes de la provincia.

La iniciativa de la Diputación pretende ser un referente estratégico en el plano digital "para que la banda ancha y la fibra óptica llegue a todos los puntos de la provincia". Esta acción forma parte del marco de referencia que representa la iniciativa AndaluciaSmart 2020, que lidera la Junta de Andalucía, y que complementa otras actividades que la Diputación ha coordinado a nivel provincial, como la Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía (RADIA) o el Plan de Entrenamiento para la Transformación Inteligente de las ciudades y municipios de Andalucía (BootCamps), entre otras.

El primero de los ponentes ha sido Franco Accordino, jefe de la unidad Inversión en redes de alta capacidad de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología de la Comisión Europea (DG CONNECT), quien ha explicado que la Comisión Europea ha puesto como objetivo prioritario reforzar la soberanía digital de los territorios de Europa, tal como anunció la presidenta del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el estado de la Unión del 16 de septiembre de 2020.

"Una mayor conectividad no solo contribuirá a crear empleo, impulsando el crecimiento sostenible y la modernizando la economía europea, sino que también ayudará a Europa a aumentar su resiliencia y a lograr la autonomía tecnológica", ha indicado.

Un 40 por ciento de la población europea carecen de acceso a la banda ancha y en el horizonte del Plan 2020-2025 de los Fondos de Recuperación Económica de la UE para afrontar los retos de la COVID-19, la Comisión ha publicado una recomendación en la que pide a los Estados miembros que impulsen la inversión en infraestructuras de conectividad de banda ancha de muy alta capacidad, incluida la 5G, para las empresas, los servicios públicos y los ciudadanos y ha recalcado que "el 20% de los Fondos de Recuperación Económica de la UE se destinarán a la transformación digital y España junto con Italia es el segundo país que recibirá mayor financiación con 42 billones de euros hasta 2025".

La digitalización, según Accordino, permitirá un avance del mundo rural "ya que se podrá aplicar en el sector agroalimentario, en la telemedicina, en la industria 4.0, en soluciones para el transporte, en la transición del Pacto Verde o en el teletrabajo". Sin embargo, para ello se necesitan emprendedores jóvenes "que puedan capitalizar las ideas y con capacidad para innovar para que sean capaces de aprovechar las potencialidades de los recursos de su zona".

Ese avance, ha admitido, "solo es posible gracias a mejorar la conectividad de los territorios para que nadie quede excluido de la transformación digital".

El segundo ponente en intervenir ha sido Iván Rejón, director de Estrategia, Marketing y Comunicación de Ericsson Iberia y patrono de la Fundación I+E Innovación España; quien ha explicado que en Europa hay 2,7 millones de ciudadanos que no tiene acceso a la banda ancha (un 6%) frente a 7,7 millones de habitantes que no disfrutan de fibra óptica, es decir, el 17% de la población, "y en el caso de Málaga hay 84 pueblos que disponen de fibra óptica, pero esta no alcanza a todos los hogares y es un factor clave de la despoblación", ha explicado.

Rejón ha dicho que "durante los meses de restricción de la movilidad, se ha hecho patente la capacidad y resiliencia de las redes de telecomunicaciones para cubrir una situación extrema de superconectividad y también se ha incrementado significativamente el teletrabajo, y se ha impulsado la digitalización de la educación, con un cambio radical de métodos y contenidos".

De ahí se deduce la relevancia de las políticas públicas definidas por el Plan España Digital 2025 para impulsar el crecimiento a través de una productividad apoyada en las tecnologías digitales con estímulos a la modernización, los incentivos a la cooperación inter-empresarial y la promoción del emprendimiento para liberar el potencial de innovación tecnológica y organizativa".

El tercer panelista ha sido Fernando Ojeda González-Posadas, presidente y CEO de Eurona, empresa de telecomunicaciones, multiconexiones y servicios de Internet con sede en Madrid, que ha centrado su intervención en cómo mejorar la vida de las personas en el ámbito rural y ha planteado que mientras llegan los Fondos Europeos para la transición digital de aquí a 2025 hay que dar soluciones a ese seis por ciento de población que carece de acceso a la banda ancha y pasa por Internet vía satélite.

Ojeda ha indicado que desde el inicio de la pandemia "el trafico en Internet ha aumentado un 100% en zonas rurales y registrado un 60% en altas de Internet por satélite". "Más de 3,3 millones de personas no cuenta con conexión de banda ancha en zonas rurales en España que, en el caso de Málaga, se traduce que hay 110.000 habitantes que no tienen acceso a Internet o es deficitaria. Se necesitarían 15 millones de euros anuales para acabar con la brecha digital y Eurona, a través del Hispasat, les ofrece una tecnología económica y sostenible capaz de proporcionar Internet de alta velocidad", ha recalcado.

Este viernes tendrá lugar la clausura con el primer encuentro online de emprendimiento social entre España y Portual, entre el centro de innovación social de La Noria de la Diputación de Málaga junto Human Power Hub (Braga, Portugal), cuyo objetivo es, por un lado, generar redes transfronterizas que promuevan sinergias para el desarrollo e implementación de proyectos de emprendimiento social y, por otro, dar visibilidad a experiencias de éxito vayan más allá de la generación de valor económico, mostrando cómo se trabaja y construyen valores que mejoren la sociedad y el entorno.

La vicepresidenta cuarta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento de la Diputación de Málaga, Natacha Rivas, ha explicado que el encuentro analizará las problemáticas a las que se enfrentan las personas que buscan hacer mayor su proyecto en el mismo país de desarrollo o en el proceso de internalización del mismo, para así después hacer propuestas conjuntas extrapolables que resuelvan estos retos y desafíos del día a día.

Las personas interesadas en participar en el encuentro podrán hacerlo a través de una plataforma online en abierto, sin necesidad de inscripción en https://www.malaga.es/lanoria/3605/com1_fb-0/com1_md-3/com1_....