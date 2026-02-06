Confederación de Empresarios de Málaga y CaixaBank reúnen a expertos y empresarios en torno a valor estratégico de la IA

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y CaixaBank han celebrado la jornada "De la innovación estratégica al mercado: el valor empresarial de la IA", encuentro orientado a impulsar el uso real y estratégico de la IA en el tejido productivo. - CEM

MÁLAGA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Empresarios, profesionales y expertos en innovación y tecnología se han dado cita este viernes en Málaga para analizar el valor empresarial de la Inteligencia Artificial (IA), en una jornada que ha vuelto a situar a la ciudad como referente nacional en innovación y transformación digital. La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y CaixaBank han celebrado la jornada "De la innovación estratégica al mercado: el valor empresarial de la IA", encuentro orientado a impulsar el uso real y estratégico de la IA en el tejido productivo.

El evento, celebrado en el Centre Pompidou Málaga, ha reunido a más de un centenar de representantes empresariales, expertos en innovación y tecnología, y profesionales del ámbito académico para analizar cómo la IA se está convirtiendo en una palanca clave de competitividad, eficiencia y toma de decisiones en las empresas, especialmente en pymes.

Una jornada enmarcada en el convenio de colaboración suscrito por CEM y CaixaBank, "Empresas para la próxima generación", una iniciativa orientada a impulsar la transformación, el crecimiento y la competitividad del tejido empresarial malagueño mediante el acceso al conocimiento, la innovación y las nuevas tecnologías.

El presidente de CEM, Javier González de Lara, ha subrayado que la IA "ya no es una cuestión de futuro, sino una realidad que está transformando la forma en que hacemos negocios", destacando que las empresas que integran la IA de manera estratégica "no solo innovan, sino que mejoran su eficiencia, toman mejores decisiones y refuerzan su capacidad para competir en mercados cada vez más exigentes".

En este sentido, González de Lara ha señalado que el objetivo de encuentros como este es "acercar la IA al tejido empresarial, especialmente a pymes y profesionales, desde una perspectiva realista y aplicada", y ha señalado que "innovar ya no es opcional, sino imprescindible para competir en un entorno globalizado".

Asimismo, ha puesto el foco en la importancia de iniciativas como "Empresas para la próxima generación", impulsada junto a CaixaBank, "para que las pymes y micropymes no solo sobrevivan, sino que crezcan, ganen dimensión y lideren en la nueva economía digital", integrando la inteligencia en la gestión, la estrategia y la toma de decisiones.

Por su parte, Juan Ignacio Zafra, director territorial de Andalucía de CaixaBank, ha subrayado el papel clave de la empresa como motor de innovación y la necesidad de reforzar la colaboración con los centros de conocimiento, especialmente en un momento marcado por la aceleración tecnológica y la irrupción de la IA.

"No ha habido ninguna gran innovación que no se haya desarrollado a través de la empresa. La clave hoy es la velocidad de adopción de la tecnología y en ese proceso debe consolidarse un modelo de liderazgo humanista, con las personas en el centro.

Además, ha destacado que "la gran revolución de la IA llegará cuando las empresas sean capaces de integrarla en su modelo de negocio; la automatización de procesos ya es una realidad".

PONENCIAS

La primera ponencia de la jornada, "El valor de la innovación en la competitividad de las empresas", ha corrido a cargo de Sandra Figaredo, vicepresidenta de la Comisión de Estrategia Digital de Ametic, abordando el papel de la innovación estratégica como factor diferencial para el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas en un entorno cada vez más competitivo.

"Ni el talento por sí solo ni la tecnología, de forma aislada, generan innovación. Innovar es fortalecer el tejido empresarial, especialmente las pymes, que representan el 99,8% del tejido empresarial español (en su mayoría microempresas) y concentran el 66% del empleo y el 62% del valor añadido. En un mundo que acelera constantemente, no gana el más grande, sino el que mejor se adapta. Tenemos talento del siglo XXI operando en sistemas del siglo XX", ha incidido Figaredo, y ha concluido que "innovar es mirar la realidad con pensamiento crítico y desarrollar soluciones a problemas cercanos, pero cada vez más complejos".

Daniel Martínez, AI Oncology Researcher y CEO de Esemed Healthcare, ha ofrecido la ponencia "De la teoría a los resultados: cómo integrar IA en las pymes", centrada en cómo la IA puede incorporarse de forma progresiva y eficaz en la gestión y los procesos empresariales, sin necesidad de grandes estructuras ni conocimientos técnicos avanzados.

"La IA no entra para sustituir a las personas, sino para devolverles tiempo, que en una pyme es el recurso más escaso. El verdadero valor está en validar, contrastar y estructurar la información. Nuestro modelo de implantación de la IA se apoya en tres pilares: primero, el cambio en las personas, porque el primer cambio no es tecnológico, sino humano; segundo, el cambio en la tecnología, con datos accesibles, herramientas conectadas y procesos viables; y, por último, un cambio en la mentalidad de negocio, orientado a mejorar la productividad y escalar sin aumentar costes", ha expuesto.

La jornada ha concluido con la mesa redonda "IA que ya impulsa resultados", moderada por Félix Infante, responsable de Servicios a Empresas de CEM, y en la que han participado Álvaro Calle, Data Scientist / AI Engineering en Future Connections; José Ignacio Peláez, catedrático de IA de la Universidad de Málaga y subdirector de CISA; y José Antonio Bravo, responsable nacional de la vertical Sanidad en Sopra Steria.

Durante el debate, los participantes han compartido experiencias reales de aplicación de la IA en distintos ámbitos empresariales, analizando los retos, oportunidades y aprendizajes derivados de su implantación, así como el papel del talento, los datos y la estrategia para convertir la innovación en resultados tangibles.

El encuentro, conducido por Pedro Navarro, director del Centro de Empresas DayOne Andalucía de CaixaBank, ha vuelto a poner de relieve el posicionamiento de Málaga como referente nacional en innovación y tecnología, gracias a un ecosistema en el que empresas, universidades, centros de conocimiento y administraciones colaboran para impulsar la competitividad y la proyección global del tejido productivo.