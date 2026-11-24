Archivo - Fachada del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a más de dos años de cárcel impuesta a un hombre por agredir a otro, al que dio una patada en la cara, en una pelea que comenzó dentro de un bar y siguió fuera. Así, se rechaza el recurso de apelación de la defensa del procesado.

Los hechos sucedieron en febrero de 2022. Según se declaró probado por la Audiencia de Málaga, y ahora confirma el TSJA, el acusado, junto a otro hombre que ya fue condenado por esto, estaban en un bar de Málaga y tuvieron un altercado por motivos que se desconocen con la víctima, por lo que fueron expulsados del local.

Una vez fuera, continuó la discusión, momento en el que el otro hombre le propinó un fuerte puñetazo en la cara, haciendo que cayera al suelo, donde este acusado, "puesto de acuerdo con el anterior, le propinó una fuerte patada en la cara, sangrando abundantemente, marchándose ambos del lugar".

El otro hombre implicado mostró su conformidad con los hechos y la acusación, mientras que a este procesado se le condenó en otra resolución por un delito de lesiones, con la aplicación de la circunstancia que agrava la pena de reincidencia, al tener antecedentes, y se le impuso dos años y dos meses de prisión.

También se le impuso la prohibición de aproximarse al perjudicado a menos de 500 metros y comunicar con él durante siete años y a abonar en concepto de responsabilidad civil en favor de este la cuantía de 6.646 euros.

La defensa presentó un recurso de apelación contra la sentencia de Málaga con cinco motivos de impugnación que se resumen en considerar que la Audiencia provincial incurrió en un error en la valoración de la prueba. Pero ahora, el alto Tribunal andaluz rechaza los argumentos.

Así, considera que la resolución recurrida, "contrariamente a lo que se alega, cuenta con una fundamentación completa y precisa, valoró correctamente los testimonios vertidos en el juicio y extrajo de ellos una conclusión lógica y razonada", por lo que desestima el recurso y confirma la sentencia.