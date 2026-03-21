Consejo de alcaldes de PP pide a Gobierno compromiso para incrementar inversiones en infraestructuras ferroviarias

Reunión del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga - PP

MÁLAGA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Alcaldes del PP de Málaga ha aprobado un manifiesto en el que exige al Gobierno "compromiso firme" para incrementar las inversiones en infraestructuras ferroviarias en la provincia, incluyendo la modernización de la alta velocidad y la mejora integral del servicio de Cercanías, "garantizando su mantenimiento, capacidad y resiliencia".

"La provincia de Málaga no puede permitirse fallos estructurales en sus infraestructuras estratégicas ni la falta de respuesta ante situaciones que afectan directamente a su economía y a su futuro", precisan en el manifiesto en el que los alcaldes del PP reiteran su compromiso "con la defensa de los intereses de los malagueños" y "exigen al Gobierno de España responsabilidad, planificación y soluciones inmediatas" tras lo ocurrido con la línea directa del AVE Málaga-Madrid.

Además, solicitan al Ejecutivo central "una planificación estratégica" de las infraestructuras de transporte en la provincia que "evite situaciones como la actual" con la interrupción del AVE directo y "refuerce la posición de nuestro territorio como destino competitivo a nivel nacional e internacional".

De igual modo, insta al Gobierno de España a la adopción inmediata de todas las medidas necesarias para restablecer "con urgencia y plenas garantías la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid, asegurando su fiabilidad y continuidad", además de exigir el estudio y la puesta en marcha de las medidas alternativas propuestas por el PP "para aminorar la pérdida de viajeros y la merma actual de la calidad del servicio de transporte ferroviario de alta velocidad y sus consecuencias económicas y sociales tan negativas para nuestra provincia".

De igual modo, reclaman al Gobierno central "la máxima transparencia en relación con las incidencias producidas, los trabajos realizados y los plazos previstos, garantizando una información clara, veraz y continua a los ciudadanos y a las administraciones locales" y le instan, por otro lado, a poner en marcha un plan extraordinario de apoyo al sector turístico de la provincia.

Además, reclaman la coordinación "efectiva" entre el Gobierno, la Junta y las entidades locales "para proteger la competitividad turística de la provincia y minimizar el impacto de futuras incidencias"; y apoyar y reforzar las acciones de promoción turística impulsadas desde los municipios y desde la Diputación Provincial y la Junta, especialmente en el mercado nacional, "como medida para paliar los efectos derivados de esta situación".

Por último, exigen al Gobierno "respeto por la sociedad malagueña, por su tejido empresarial y por los periodistas y medios de comunicación malagueños, que no merecen las descalificaciones e insultos vertidos por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y otros representantes gubernamentales a causa de su gestión en la resolución de esta crisis".

En el manifiesto del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga "en defensa de la movilidad, el turismo y las infraestructuras estratégicas de la provincia" inciden en que la provincia "constituye uno de los principales motores económicos de España, con un modelo productivo fuertemente vinculado al turismo, los servicios y la proyección internacional de la Costa del Sol".

"Este liderazgo se sustenta, en gran medida, en la calidad y fiabilidad de sus infraestructuras de transporte, que garantizan la conectividad con los principales mercados emisores", señalan.

En este contexto, añaden, "la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid representa un eje estratégico fundamental para la movilidad de millones de ciudadanos y visitantes, así como para la competitividad del conjunto de la provincia". "Se trata de una infraestructura clave para el turismo nacional, el tejido empresarial y la cohesión territorial".

Sin embargo, lamentan que la reciente interrupción y "la incapacidad del Gobierno de España para restablecer en tiempo y forma la normalidad en la línea de alta velocidad Málaga-Madrid han puesto de manifiesto una preocupante falta de previsión, planificación y respuesta ante una infraestructura crítica para nuestro territorio".

"Esta situación no solo ha generado importantes perjuicios en momentos de alta demanda turística, sino que ha afectado directamente a la planificación de viajes, la llegada de visitantes, la actividad económica y el empleo en numerosos municipios de la provincia, especialmente en destinos turísticos de primer orden como los de la Costa del Sol", han advertido.

Además, han añadido que este problema se produce "en un contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo y de la demanda turística internacional", lo que "evidencia un desequilibrio en las inversiones y en la atención del Gobierno hacia las infraestructuras ferroviarias de la provincia de Málaga".

Así, han incidido en que los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a los ciudadanos, "no pueden permanecer ajenos a una situación que afecta de manera directa al bienestar de nuestros vecinos, al desarrollo económico y a la imagen de Málaga como destino turístico de excelencia".

Por ello, "y ante la falta de soluciones eficaces por parte del Ejecutivo central", el Consejo de Alcaldes del Partido Popular de Málaga, en representación de los municipios de la provincia, "considera imprescindible alzar la voz en defensa de los intereses de los malagueños".