El Consorcio de Bomeros de la Diputación de Málaga lanza una campaña para prevenir incendios en la provincia

La institución provincial invertirá más de 2 millones para ampliar los equipos para hacer frente a los incendios forestales en 2026

MÁLAGA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga registró en 2024 un total de 400 incendios de vegetación, concentrándose su mayoría en los meses de verano. Un dato que ha ofrecido este lunes el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, que supone un 10% del total de intervenciones (3.445) debido a las lluvias durante la primavera, lo que ha contribuido a una menor carga de combustible vegetal durante los meses de alto riesgo.

La cifra hasta esta jornada es de 184 y se perfila similar a la de años anteriores. Frente a estos datos, durante los años 2021 y 2022, los incendios de vegetación representaron el 20% del total de las salidas del Consorcio, coincidiendo con los incendios de Sierra Bermeja en 2021 y Sierra de Mijas-Alhaurín el Grande en 2021.

Por ello, desde este lunes se va a difundir a través de las redes sociales y los medios de comunicación la campaña 'Lo que te costó una vida, arde en segundos', contra los incendios forestales-urbanos. "Una campaña que viene a recordarnos que es muy importante la colaboración ciudadana para extremar la precaución y evitar riesgos, especialmente con las altas temperaturas que se esperan este verano", ha afirmado el vicepresidente de la Diputación y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo.

El responsable del CPB ha incidido en que "todos tenemos que poner de nuestra parte para proteger nuestro entorno. No podemos permitir que el fuego acabe con más vidas, con nuestros paisajes y nuestros hogares".

La campaña va vinculada a una serie de recomendaciones como forma de prevención, entre las que destacan no tirar basura, especialmente objetos de vidrio o plásticos que puedan provocar efecto lupa; no arrojar colillas ni fósforos encendidos; evitar realizar actividades en el monte durante las horas de máxima exposición solar; no hacer fuegos, barbacoas ni utilizar herramientas que generen chispas en zonas forestales.

En el caso de detectar un incendio o columna de humo, se recuerda que hay que llamar inmediatamente al 112 o al 085, el teléfono de emergencias del CPB.

En caso de verse atrapado por un incendio forestal, la recomendación es mantener la calma, comunicar la posición al 112 lo antes posible, no avanzar hacia zonas de humo o fuego, dirigirse a zonas sin vegetación o junto a cauces de ríos, buscar lugares despejados, cubrir nariz y boca con un paño húmedo para filtrar el humo, evitar zonas con pendiente y muy importante, seguir siempre las instrucciones de las autoridades.

No obstante, el presidente del CPB ha informado de que "ante esta amenaza, estamos preparados. De hecho, el Consorcio mantiene una estrategia activa de vigilancia y respuesta inmediata, reforzada con medios materiales y humanos y siempre estamos en constante colaboración con el dispositivo Infoca de la Junta de Andalucía".

Marmolejo ha recordado que CPB de Málaga cuenta actualmente con una estructura operativa sólida compuesta por 13 parques de bomberos, una plantilla cercana a los 400 profesionales operativos y más de 100 vehículos, entre ellos unidades ligeras, pesadas, nodrizas y vehículos de mando.

Los medios de intervención específicos para incendios forestales del CPB Málaga son seis autobombas forestales pesadas en los parques principales; 16 bombas rurales pesadas con capacidad de 3.000 litros; en parques principales y retenes más bombas de reserva y dos nuevas más a licitar para este año; seis bombas nodrizas pesadas, incluyendo una de gran capacidad de 11.000 litros; y las balsas portátiles de abastecimiento que van incorporadas en los vehículos nodriza, lo que permite desplegarlas rápidamente en intervenciones remotas.

Estos recursos permiten dar cobertura eficaz a emergencias en áreas forestales, especialmente en zonas de interfaz urbano-forestal, donde se sitúan muchas urbanizaciones cercanas a monte bajo, matorral y pastizales.

ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN

Manuel Marmolejo ha incidido en que invertir en seguridad es la prioridad de la Diputación de Málaga. "Nuestro objetivo es reforzar el servicio que prestan los efectivos del CPB y concienciar a la población de que con ayuda se pueden evitar grandes catástrofes", ha expresado.

Durante los últimos seis años, el Consorcio y la Diputación de Málaga ha impulsado una estrategia de modernización con una inversión acumulada que supera los 35 millones de euros para renovar la flota y el equipamiento con cerca de 90 vehículos entre autobombas, nodrizas, vehículos de mando y unidades ligeras y la dotación de nuevos equipos de protección, comunicaciones y herramientas de trabajo.

AMPLIACIÓN DEL EQUIPO CON INVERSIÓN DE MÁS DE DOS MILLONES

Para 2026 se seguirá ampliando el equipo con seis nuevos vehículos de intervención rápida que contarán con una cisterna de 400 litros y estarán diseñados para ofrecer una respuesta muy ágil y gran capacidad de acceso en terrenos complicados.

Su objetivo principal será adelantarse a los conatos, actuando en la fase inicial del incendio para evitar su propagación y minimizar el riesgo de que afecte a zonas habitadas, especialmente en áreas críticas como la Costa del Sol y la Axarquía.

También se sumarán dos nuevas bombas rural pesadas por importe de 1,1 millones de euros y una nueva unidad especializada en coordinación de emergencias complejas, especialmente incendios forestales y grandes eventos, con una inversión aproximada de un millón de euros. Actualmente se encuentra en fase de fabricación y se prevé su incorporación a finales de 2025.

Y en cuanto a infraestructuras, la Diputación tiene previsto un nuevo parque de Álora-Pizarra que se encuentra en construcción, con apertura prevista en 2026, que dará una mejor cobertura a la zona de entrada al Parque Natural Sierra de las Nieves.

Y el parque en Rincón de la Victoria que está previsto para 2027, que albergará además la sede administrativa del CPB; y la próxima mejora del retén de Algatocín, lo que permitirá mayor capacidad de respuesta a la zona occidental.