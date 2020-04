Continúa el acondicionamiento de Carranque, en Málaga, como hospital de campaña por si es necesario por COVID-19

MÁLAGA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de acondicionamiento de la ciudad deportiva de Carranque como hospital de campaña continúan con la previsión de que finalicen en esta semana, tal y como indicó el pasado lunes el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

Fuentes del Gobierno de Andalucía han precisado a Europa Press que la preparación de Carranque continúa en estos momentos con normalidad. Este hospital de campaña de 400 camas se realiza como previsión por si fuera necesario activar un plan de contingencia en un escenario de 15.000 contagiados con coronavirus.

El pasado domingo y lunes la Unidad Militar de Emergencias acometió tareas de limpieza y desinfección en las instalaciones de la ciudad deportiva, que incluyen varios pabellones de distintos tamaños. La Junta de Andalucía escogió estas instalaciones por su cercanía al Hospital Regional de Málaga.

Otra de las previsiones es habilitar el hotel Ilunion Málaga, gracias a un acuerdo alcanzado con la ONCE, para acoger a ancianos que no pueden ser aislados en residencias. Así ha ocurrido con el Hotel Alcora de Sevilla o en La Línea, donde ya ha habido traslados.

En el caso del Ilunion Málaga se ha previsto el espacio pero no se ha habilitado aún, han precisado fuentes del Gobierno andaluz, que han matizado que no se trata de medicalizar el hotel para pacientes en general, un escenario aún no activado en Andalucía.

Según el último parte hecho público este jueves, en Andalucía hay 6.972 casos confirmados y 280 pacientes que han precisado de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos. El número de fallecidos en la comunidad autónoma andaluza es de 343 y 228 curados.