Continúa la búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga (Málaga) tras caer al río Turvilla

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda de la mujer desaparecida este pasado miércoles tras caer al río Turvilla a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía, continúa este jueves.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado que la búsqueda continúa activa. La mujer cayó al río este pasado miércoles, cuando en la provincia estaba en aviso por el temporal, y fue otra mujer que le acompañaba quien alertó del suceso.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 19.00 horas alertando de que una mujer había caído al río. De inmediato se dio aviso a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

Así, se dispuso un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer, que continúa activo este jueves, según han precisado desde la Guardia Civil.

El municipio de Sayalonga, de entorno a 1.600 visitantes, se encuentra en la comarca oriental malagueña de la Axarquía, donde el paso de la borrasca Leonardo está dejando diversos incidentes.