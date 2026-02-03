Córdoba acogerá el 9 de marzo la Gala Anual de los Premios de Hostelería de Andalucía

Marian Aguilar, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, ha intervenido durante la presentación de la la Gala Anaul de los Premios de Hostelería de Andalucía que se celebrará el próximo 9 de marzo en la ciudad de la Mezquita. - HOSTELERÍA ANDALUCÍA

MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La federación Hostelería de Andalucía ha presentado este martes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) la Gala Anual de los Premios de Hostelería de Andalucía, que se celebrará el próximo 9 de marzo en Córdoba.

El acto ha tenido lugar en el marco del VI Foro Nacional de Hostelería y ha contado con la intervención de Javier Frutos, presidente de Hostelería de Andalucía, Marian Aguilar, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, y Jesús Guerrero, presidente de Hostecor, quienes han destacado la importancia de estos galardones como reconocimiento a la excelencia, el compromiso y el talento del sector hostelero andaluz.

Durante la presentación de la que será la tercera edición de estos premios, tras Jaén y Granada, se han dado a conocer los principales detalles de una gala que reunirá a los profesionales más destacados del sector y en la que se concederán distinciones a la excelencia empresarial hostelera, al mejor comunicador y al mejor expediente académico, poniendo en valor la trayectoria y la aportación de la hostelería al desarrollo económico y social de Andalucía.