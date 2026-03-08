Correos apoya en Carratraca (Málaga) la 3ª Exposición Filatélica dedicada a la mujer

Sello conmemorativo de Carratraca (Málaga). - CORREOS

CARRATRACA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

Correos ha participado en la 3ª Exposición Filatélica de Carratraca (Málaga), que se celebra en su Ayuntamiento hasta el próximo 14 de marzo, organizada por el Círculo Filatélico de Málaga, una edición dedicada íntegramente a la figura de la mujer y vinculada al 8M.

Según ha emitido la entidad en una nota, el evento ha contado con la colaboración de la Asociación de Mujeres Las Bañeras de Carratraca, cuyo nombre procede del gentilicio popular del municipio y está relacionado con los históricos baños sulfurosos de origen romano y árabe situados en pleno centro del pueblo, "que fueron utilizados incluso por la emperatriz Eugenia de Montijo".

En concreto, para esta edición se ha puesto en circulación un matasellos conmemorativo de Correos diseñado con el logotipo de la asociación, junto a tres sellos personalizados creados mediante Tusello, el producto que permite transformar imágenes en sellos autoadhesivos con todos los signos identificativos oficiales de Correos. Uno de los sellos lleva la imagen del logotipo y los otros dos están dedicados a mujeres significativas en la vida local.

La primera es Trinidad Grund, vinculada a la familia del empresario y senador Manuel Agustín Heredia y recordada por su actividad empresarial, bancaria y filantrópica; la vivienda que construyó en Carratraca es actualmente el edificio del Ayuntamiento.

La segunda homenajeada es la conocida como Pepa, fundadora de una casa de comidas muy conocida en toda la provincia por la calidad de sus platos y sus precios asequibles, con un lleno "prácticamente diario".

El 7 de marzo, primer día del evento, se realizó en la propia exposición el matasellado de sobres y documentos filatélicos relacionados con la muestra y, posteriormente, el matasellos permanecerá disponible para el público hasta el día 17 de marzo en la oficina principal de Correos de Málaga, ubicada en la Explanada de la Estación s/n. Gracias a esta emisión especial, coleccionistas y usuarios podrán cancelar sus envíos con esta imagen conmemorativa que podrá circular por la red postal tanto nacional como internacionalmente.

En suma, la exposición reúne una selección de piezas centradas en el papel de la mujer en distintos ámbitos, entre ellas una versión ampliada de la colección 'Pergaminos', de Antonio Guerrero, que recoge su presencia en áreas como la ciencia, la literatura, las bellas artes o la política, y la colección 'Cartas en Carratraca', de Antonio Cañas, con correspondencia enviada entre 1839 y 1842 por una mujer llamada Teresa al comandante de veteranos de la Alhambra de Granada.