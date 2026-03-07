Correos participa en Antequera (Málaga) en la exposición 'Grietas en el techo de cristal' con motivo del 8M

Correos participa en Antequera en la exposición 'Grietas en el techo de cristal' con motivo del 8M. - CORREOS

ANTEQUERA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

Correos participa en la exposición fotográfica 'Grietas en el techo de cristal', una muestra colectiva organizada por la Agrupación Fotográfica Antequerana (AFA), el Ayuntamiento y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer.

La exposición es fruto del trabajo desarrollado por fotógrafos de AFA desde 2025 y se centra en mujeres que realizan profesiones tradicionalmente masculinizadas, con el objetivo de visibilizar su papel y destacar su avance en ámbitos laborales históricamente vetados para ellas, han explicado desde Correos en una nota.

En este marco, carteras de la Unidad de Reparto de Antequera han participado en una sesión fotográfica realizada por miembros de AFA, "aportando su testimonio gráfico a una colección que pone en valor el compromiso, la profesionalidad y la presencia de las trabajadoras de Correos en el servicio público", han destacado.

Su incorporación a la exposición se alinea "plenamente con el espíritu de la iniciativa, al mostrar a mujeres que desarrollan un trabajo esencial y que representan la igualdad, la cercanía y la vocación de servicio de la compañía".

El título 'Grietas en el techo de cristal' alude, han señalado desde Correos, "a las barreras invisibles que han limitado el avance profesional de las mujeres debido a prejuicios sociales". "Las protagonistas de la exposición son mujeres que están rompiendo esas barreras y superando obstáculos que tradicionalmente las han frenado".

Desde Correos, que han señalado es una empresa "pionera en la integración laboral de la mujer en España", han recordado que el 53% de su plantilla está formada por mujeres, habiéndose alcanzado además la paridad en los puestos de mando intermedio.

Asimismo, han apuntado el impulso de iniciativas "para seguir incrementando la presencia femenina en puestos de responsabilidad directiva" y el desarrollo de "una completa agenda de diversidad e inclusión que abarca formación, selección, gestión del talento, cultura corporativa y acciones de comunicación".

Con esta colaboración, Correos "reafirma su compromiso con la igualdad, la visibilización del talento femenino y su apoyo a acciones culturales que contribuyen a reconocer el papel esencial de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad", han asegurado.

La exposición puede verse del 6 al 27 de marzo, de lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas, en el Centro de Exposiciones FIAP (Casa de la Cultura) de Antequera.