Cortado un carril de la A-7 en Marbella (Málaga) por un incendio en la cuneta

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Local de Marbella entre dos camiones de bomberos. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA - Archivo

MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un carril de la A-7 en sentido Málaga, a la altura de la localidad malagueña de Marbella, ha sido cortado al tráfico en la tarde de este lunes debido a un incendio declarado en la cuneta.

Así, según han informado a Europa Press desde la Jefatura de Tráfico en Málaga, el corte se ha producido en el carril derecho en el punto kilométrico 1.035 en sentido Málaga. Esto está provocando retenciones en la zona.

Asimismo, desde Emergencias 112 Andalucía han explicado que sobre las 18,25 horas han recibido unos 15 avisos de vecinos alertando del incendio, declarado en la zona de la Urbanización Lunamar.

Hasta el lugar, se han desplazado efectivos de Bomberos, que trabajan para la extinción del incendio; así como sanitarios, miembros de la Guardia Civil y de la Policía Local.