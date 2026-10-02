Cortes de la Frontera (Málaga) acoge una novillada en clase práctica con el apoyo de la Diputación

Imagen del cartel de novillada en Cortes de la Frontera (Málaga). - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Cortes de la Frontera será escenario el próximo domingo 11 de octubre, a partir de las 16,30 horas, de una novillada en clase práctica organizada por la Escuela Taurina de Ronda. Esta actividad contará con el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga y con la colaboración de instituciones como los ayuntamientos de Cortes de la Frontera y de Ronda, la Fundación Unicaja y la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero.

Según ha detallado la Institución Provincial en una nota, el festejo contará con cinco novillos de la ganadería Monte Toro, que serán lidiados por cinco jóvenes alumnos: Antonio Mata 'Colmenar', de la Escuela Taurina de Málaga; Rojas Ramírez, Hugo Anillo y Héctor Nieto, los tres de la Escuela Taurina de Ronda; y Juan Manuel Viruez, alumno de la Escuela Taurina de Ubrique.

La cita se plantea como una nueva oportunidad para que estos jóvenes puedan continuar adquiriendo experiencia ante el público y demostrar el trabajo desarrollado durante su formación en las diferentes escuelas taurinas.

La Diputación de Málaga mantiene de este modo el apoyo a este proyecto, que desde el año 2019 trabaja para mejorar la promoción y la formación de las nuevas generaciones de jóvenes que aspiran a ser toreros.

Esta clase práctica en Cortes de la Frontera conlleva cada año una gran movilización de aficionados de todos los municipios de la Serranía, de modo que se genera un notable interés en torno a la tauromaquia y a las nuevas generaciones de jóvenes novilleros de la provincia. Además, este tipo de eventos contribuyen a dinamizar las economías de los municipios implicados.