Jimera de Líbar (Málaga) prohíbe el consumo de agua del grifo por "turbidez" en la red de abastecimiento

Archivo - Grifo doméstico - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad malagueña de Jimera de Líbar ha informado de que, debido a la presencia de turbidez en el agua de la red de abastecimiento, "queda prohibido el consumo de agua del grifo hasta nueva orden".

Así, en un bando, el alcalde ha informado de que el agua no es apta para uso humano, por lo que no debe utilizarse para beber, cocinar, lavar alimentos, ni lavarse los dientes.

De igual modo, en una publicación del Ayuntamiento en redes sociales, precisan que el agua únicamente podrá utilizarse para ducharse y para labores de limpieza general.

Por lo tanto, han pedido a la ciudadanía "extremar las precauciones y respetar estas indicaciones por motivos de salud pública", al tiempo que añaden que esta prohibición se mantendrá hasta que se comunique oficialmente su levantamiento.

Cabe recordar que este pasado sábado también en Ayuntamiento de Cortes de la Frontera informó de que debido a la turbidez detectada en el agua de la red municipal "queda terminantemente prohibido el consumo de agua del grifo hasta nuevo aviso".

Tras el paso de las borrascas, además, son al menos otros cinco municipios más de la provincia de Málaga los que han tenido incidencias con la red de agua potable.