La Costa del Sol arranca una campaña de publicidad exterior en Londres con más de cien pantallas digitales

Publicidad de Costa del Sol en Leicester Square, en Londres. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

LONDRES/MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha puesto en marcha una campaña de publicidad exterior en Londres con más de cien pantallas digitales y dos soportes de gran formato, coincidiendo con los días previos y la celebración de la World Travel Market (WTM) 2026. La iniciativa, implementada entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre, busca "incrementar la visibilidad del destino en uno de sus principales mercados emisores internacionales".

La acción contempla un circuito de más de cien pantallas digitales tipo MUPI, distribuidas por zonas de elevada afluencia peatonal de la capital británica. A esta presencia se suman dos emplazamientos de gran formato situados en Leicester Square y Carnaby, espacios emblemáticos que permitirán acercar la marca Costa del Sol tanto a los londinenses como a los turistas y profesionales que visitan la ciudad durante la feria, tal y como ha concretado la Diputación de Málaga en una nota.

Por su parte, el presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado la importancia de aprovechar la proyección internacional de Londres para ampliar el alcance de la promoción turística. "Queremos que quienes recorran las calles de Londres se encuentren con la Costa del Sol, reconozcan nuestra marca y, sobre todo, sientan curiosidad por descubrir todo lo que podemos ofrecerles", ha señalado.

Uno de los principales soportes de la campaña será 'The Screen on Leicester Square', una pantalla digital de 53 metros cuadrados situada en una de las plazas peatonales más conocidas de Londres. La planificación contempla tres días de presencia publicitaria, con una cuota de pantalla del 12,5 por ciento y una estimación de 500.000 impactos.

La segunda gran ubicación será 'The Screen on Carnaby', situada en una de las zonas comerciales más reconocidas de la capital británica, próxima a Oxford Street y Regent Street. Este soporte estará activo del 3 al 5 de noviembre y cuenta con una audiencia potencial estimada superior a 800.000 personas diarias, según los datos facilitados por el propio soporte publicitario. En total, con ambas pantallas se estiman rozar los 600.000 impactos.

La combinación de estas ubicaciones con el circuito de pantallas digitales permitirá desarrollar una campaña que une una "amplia cobertura urbana con presencia en enclaves de especial notoriedad". La estrategia "busca generar nuevos puntos de contacto con potenciales visitantes y mantener la marca Costa del Sol presente en el mercado británico".

Al hilo, Salado ha subrayado que esta iniciativa forma parte del esfuerzo promocional dirigido a consolidar la relación "con uno de los mercados más importantes para la provincia". "El mercado británico es estratégico para la Costa del Sol. Por eso seguimos trabajando para acercarnos a sus viajeros, conocer sus preferencias y ofrecerles nuevas razones para elegir nuestro destino", ha afirmado.

La campaña también pretende dar visibilidad a la diversidad de experiencias que ofrece la provincia, desde su tradicional oferta de litoral hasta propuestas vinculadas a la cultura, la gastronomía, la naturaleza, el golf y el turismo de alta gama.

En este sentido, la publicidad exterior digital se presenta como una herramienta para "llegar a públicos diversos y promocionar las posibilidades de disfrutar de la Costa del Sol durante los doce meses del año".

Con esta iniciativa, Turismo Costa del Sol aprovechará la celebración de la WTM para convertir algunos de los espacios más transitados de Londres en un escaparate del destino, "reforzando su presencia internacional y acercando su oferta turística a nuevos públicos".