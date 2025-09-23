La Costa del Sol se consolida en el mercado francés con presencia destacada en la feria IFTM Top Resa

El estand de Turismo Costa del Sol se ha concebido como un espacio práctico y funcional, que permite a los profesionales y empresarios locales mantener reuniones y abrir nuevas oportunidades de negocio. - TURISMO COSTA DEL SOL

El destino participa en el evento turístico de referencia en Francia, con un espacio de 49 metros para reuniones y trabajo en red

Turismo Costa del Sol participa en IFTM Top Resa, en París, la feria de referencia del sector turístico francés, con un estand propio que ratifica la apuesta del destino por uno de sus principales mercados emisores. Se trata de la segunda presencia consecutiva de la entidad en este encuentro internacional, que reúne a profesionales de toda la cadena de valor del turismo.

La asistencia a esta cita tiene como objetivo prioritario promocionar la amplia oferta turística de la Costa del Sol y fortalecer la posición ante un país cuyos viajeros han demostrado un interés excepcional en la provincia en los últimos años. Francia se ha consolidado coyunturalmente como el mejor mercado para la Costa del Sol, situándose como pieza clave en la estrategia de diversificación y fidelización de la demanda internacional.

El estand de Turismo Costa del Sol se ha concebido como un espacio práctico y funcional, que permite a los profesionales y empresarios locales mantener reuniones y abrir nuevas oportunidades de negocio. El área dispone de mostradores y mesas de trabajo de libre disposición para los miembros del Foro de Turismo, creando un entorno idóneo para la negociación y el trabajo en red con agentes presentes en el lugar.

"El mercado francés es, sin duda, uno de los más importantes para la Costa del Sol. Estar presentes en IFTM Top Resa con un estand propio nos permite proyectar con fuerza la diversidad de nuestra oferta turística y reforzar las relaciones con turoperadores y profesionales de este país", ha afirmado Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol.

Durante los días de feria, el equipo de la entidad mantendrá encuentros profesionales que ponen en valor no solo los atractivos más reconocidos del destino, como el clima y el litoral, sino también productos complementarios que diferencian a la Costa del Sol en el mercado internacional: interior, naturaleza, gastronomía, cultura y golf. Esta variedad de propuestas responde a las tendencias de un viajero francés cada vez más interesado en experiencias completas y personalizadas.

La participación en esta feria internacional supone también un respaldo al sector empresarial de la provincia, que encuentra en este espacio un apoyo institucional para la promoción de sus productos y servicios. "Queremos acompañar a nuestras empresas en un mercado que valora de manera muy positiva la Costa del Sol y que continúa mostrando un extraordinario potencial de crecimiento", ha añadido Díaz.

Con su presencia en IFTM Top Resa, Turismo Costa del Sol da un paso más en su estrategia de posicionamiento en Europa, consolidando su imagen en un mercado clave y reafirmando el compromiso con la promoción activa de un destino diverso, competitivo y de referencia en el panorama internacional.